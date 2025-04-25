澎湖花火節史努比來了！公仔現身這些景點 4/28試放6100發煙火

澎湖國際海上花火節今年與史努比合作，與澎湖景點合體海報出爐。（澎湖縣政府提供）

2025/04/25 16:53

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〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節邁入第23年，今年與Peanuts™ 合作慶祝《花生漫畫》75週年，邀請大家一同來探索澎湖夢幻旅程，史努比與朋友們將會在澎湖花火節各式活動現身，試放場28日晚上8點在觀音亭園區登場，除了樂團表演，晚上9點施放10分鐘《花生漫畫》75週年主題煙火秀與無人機科技燈光秀，為今年花火節揭開序幕。

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28日的試放場煙火秀施放近6100發煙火，12吋15發，有近百種花色，為澎湖夜空染上最絢麗的色彩。今年花火節特別邀請5個國際煙火團隊來澎湖，讓遊客能在觀音亭園區欣賞到世界級的煙火饗宴。

觀音亭拱門左側燈箱設有《花生漫畫》75週年海報預展活動，《花生漫畫》75週年特展-史努比的藝術與友情之旅今年在亞洲城市巡迴展出，呈現由來自世界各地的藝術家打造結合傳統藝術形式與多媒體的作品海報，民眾優先在澎湖欣賞到特展的海報設計。

5鄉1市也能看到史努比的身影，《花生漫畫》系列角色公仔裝置藝術分別在馬公市觀音亭園區、湖西鄉龍門閉鎖陣地、白沙鄉跨海大橋、西嶼鄉三仙塔景觀台、望安鄉網垵口沙灘、七美鄉遊客中心亮相，在這個夏天為澎湖最迷人可愛也最俏皮的拍照打卡新地標。

今年澎湖國際海上花火節即將升空，史努比出現在各景點。（澎湖縣政府提供）

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