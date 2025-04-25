澎湖國際海上花火節4/28試放場、5/5開幕 推出接駁車、輪椅借用

澎湖國際海上花火節即將升空，調整接駁專車時間及站牌位置。（澎湖縣政府提供）

2025/04/25 16:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節今年邁入第23年，即將於4月28日舉辦試放場，並於5月5日盛大開幕，澎湖縣政府為提升整體活動服務品質，推出市區接駁車服務以及提供免費輪椅借用服務，歡迎民眾多加利用。

為因應活動期間的人潮，澎湖縣政府將實施交通管制，縣府特別安排免費接駁車，於煙火施放日的晚間7時至10時，觀音亭主場每場都有提供接駁服務，往返文澳國小體育館（新店路側）和縣府衛生局（下車步行約450公尺進入會場），沿途停靠第三漁港國際廣場（新店路側日光遮棚下）、南海遊客中心（後方同和路側公車停車格），每15分鐘一班，歡迎多加利用。

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此外，為方便年長者或行動不便的旅客，觀音亭主場每場都有提供輪椅借用服務，於花火節觀音亭會場內服務台、救國團澎湖青年活動中心（位於介壽路）、澎湖縣政府警衛室及澎湖縣政府衛生局，以上這4個地點提供免費輪椅借用服務，服務時間為花火節活動當晚6時30分至9時30分，民眾借用時只需抵押身份證明文件正本（本國籍身分證或效期內護照）即可借用，並請借用民眾務必當日歸還，珍惜公共資源。

另外，因應澎湖國際海上花火節即將升空，澎湖縣政府也進行路面平整施工，鄰近澎湖縣政府旁民族路、治平路等道路，新近都進行大規模舖整工程，趕在花火節前夕迎接觀光客，一掃先前道路坑坑洞洞的地無三里平狀況，也讓澎湖民眾慨嘆不如觀光客的地位。

澎湖國際海上花火節人潮洶湧，提供輪椅租借服務。（澎湖縣政府提供）

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