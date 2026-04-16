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    京都殺子繼父被捕！同事爆料「外遇扶正」 男童失蹤期間行跡可疑

    2026/04/16 13:40 即時新聞／綜合報導
    日本京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤3週後被發現陳屍山，37歲繼父安達優季昨（15）日坦承殺人棄屍，警方已於今（16）日凌晨將他被捕。（圖擷取自社群平台「X」）

    日本京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤3週後被發現陳屍山，37歲繼父安達優季昨（15）日坦承殺人棄屍，警方已於今（16）日凌晨將他被捕。（圖擷取自社群平台「X」）

    日本京都府南丹市11歲男童安達結希，在失蹤3週後被發現陳屍山區，詳細死因仍在調查，不過37歲繼父安達優季昨（15）日坦承殺人棄屍，警方掌握關鍵證據後於今（16）日凌晨將其正式被捕。日媒披露，安達優季的友人對其評價，都是一個性情溫柔、工作認真且不愛出風頭的人，不敢相信他竟然犯下如此駭人聽聞的罪行。

    綜合日媒報導，安達結希最後一次被確認行蹤是在3月23日上午，後來校方與家長通報他失蹤，繼父安達優季向警方聲稱有將他送至小學校門附近。警方投入1500多人連日搜索，直到13日在山區發現一具無明顯外傷、屍身部分腐敗的兒遺體，14日法醫解剖鑑定遺體身分是安達結希，15日警方搜查男童住處並再次偵訊安達優季，對方明確表示「是我做的」，警方今日凌晨依涉嫌棄屍逮捕安達優季。

    另據《週刊文春》等日媒指出，安達結希的親生母親原本在東京擔任美容師，結婚生子不久後離婚，並帶著安達結希回到故鄉南丹市生活，並在一家生產電機設備的工廠上班時認識了安達優季。報導指出，安達優季曾與大他16歲的女性結婚並育有一子，但他認識安達結希生母後與對方在工作期間產生「婚外情」，偷吃外遇的他後來選擇與前妻離婚，並於去年12月跟安達結希生母再婚，還選擇將姓氏改成安達。

    住在安達家附近的鄰居表示，對他印象是外表斯文、戴著黑框眼鏡，看起來有些沉迷電腦的上班族；安達優季的小學與國中同學指出他非暴力分子，形容他是一個安靜、溫柔、聰明、不愛出風頭且深受老師信任的普通人，國中還曾擔任過學生會會長。工廠同事透露，安達優季高中畢業後就進入這家工廠上班，擅長電腦的他平時工作表現認真，上司對他的評價也不錯，近期還升職到品質保證部的品質管理課課長。

    不過工廠同事也爆料，安達優季平時會對人說一些小謊，且他開始和安達結希生母交往後請假次數增，後來這對新婚夫妻打算3月24日帶著安達結希去台灣度蜜月，結果原本沒安排休假的安達優季突然在3月19日以感染諾羅病毒為由請假，後來又在安達結希失蹤的3月23日上午打電話到公司以「家裡出了一些狀況」為由臨時請假，卻又在隔天照常上班，冷靜程度令人不寒而慄，也讓他們感覺到失蹤案不太尋常。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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