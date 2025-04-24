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    聽得懂敢開口！不必先從英文字母拼音開始 台南課室英語學習融入校園

    台南市推動課室英語計畫，營造友善英語學習環境。（記者洪瑞琴攝）

    台南市推動課室英語計畫，營造友善英語學習環境。（記者洪瑞琴攝）

    2025/04/24 14:13

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕為強化學生英語聽說能力、營造英語應用情境，南市推動「課室英語能力認證計畫」，鼓勵非英語科教師將簡易英語指令自然融入教學中。3年來已有242所學校、逾2660位教師完成認證，讓英語學習融入校園生活。

    學習語言最有效的方式就是實際使用，南市教育局自111學年度起推動「課室英語能力認證計畫」，營造耳濡目染的英語學習環境。例如位處偏鄉的菁寮國中，全校教師都動起來，成立課室英語社群定期討論課室英語使用語句、時機、學生回饋等，目前已有5位教師通過課室英語能力認證。

    鯤鯓國小除了推動課室英語外，在校內廣播、行政表單與集會活動更是導入簡易英語指令，營造英語可見、可用、可親的校園英語學習情境；左鎮國小則設置大型看板展示常用語句，讓師生隨時能看、能用，使英語融入日常校園生活。

    安南國中校長蔡佳宏也分享校內推行經驗，例如課堂上要學生起立、坐下、翻到第幾頁等，教師簡單的英語使用，引導效果很好。

    南市教育局長鄭新輝表示，課室英語並非要求教師大量使用英文授課，而是鼓勵在教學流程中，自然融入簡單的英語用語，例如點名、鼓勵、發表指令等，讓學生在日常情境中反覆聽見、理解並回應英語。這種語言輸入方式無須刻意記憶，也無須翻譯，有助學生在潛移默化中建立語感與理解力，逐步將英語視為生活中可使用的溝通工具。

    鄭新輝強調，課室英語的推動不重形式，而重實踐，無需額外排課、改寫教材，非英語科教師僅需於課堂適時加入幾句英語，即可參與營造校園英語學習情境，讓英語從考科轉化為生活中的溝通工具。未來教育局也將持續提供教學資源與示例影片，鼓勵各校從「一人一句話」做起，累積語言使用經驗，打造自然且友善的英語學習環境。

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