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    綠博新北週市民享門票百元 瑞芳增2處YouBike站漫遊景點

    「綠博新北週」26日、27日將開辦使用格外品食材、當季農產品的惜食DIY活動。（新北農業局提供）

    「綠博新北週」26日、27日將開辦使用格外品食材、當季農產品的惜食DIY活動。（新北農業局提供）

    2025/04/18 15:16

    〔記者董冠怡／新北報導〕宜蘭綠色博覽會開放中，新北市設有「新北永續」展區，4月21日至27日為「綠博新北週」，設籍新北市者購票出示身分證、健保卡等證件，可享入園門票100元的優惠（原價250元）。此外，瑞芳區「深澳鐵道自行車八斗子站」、「水湳洞停車場站」YouBike租賃站今天啟用，可沿著青春山海線悠遊水豚君岩、黃金瀑布。

    市府交通局簡任技正吳政諺表示，遊客騎完深澳鐵道自行車後，可於「深澳鐵道自行車八斗子站（建基路二段117號，對側）」轉換騎乘YouBike，探訪國立海洋科技博物館、水豚君岩；「水湳洞停車場站（明里路、洞頂路，東側）」緊鄰免費停車場，停完車後可騎乘YouBike尋訪十三層遺址、陰陽海、黃金瀑布等景點。2處新站點啟用後，全市YouBike2.0累計共有1418站，持續評估各區自行車站點設置需求，租借前務必投保免費公共自行車傷害險。

    市府農業局指出，4月21日至27日為綠博新北週，市民入園享有門票優惠100元，26日、27日舉辦使用格外品（賣相不佳但也美味）食材、當季農產品的「惜食」DIY活動，26日製作「甘藷米鬆餅」、27日手作「珠蔥泡菜」，每天都有3場，可現場報名，每場最多限額15人。「新北永續」展區內可與萬金杜鵑、黑鳶、台北赤蛙等6種擴增實境（AR）動植物互動，也能購買各式高品質茶葉、蜂蜜和零食等30種特色農漁產商品，加入「台灣好物館」官方LINE好友即可參加滿額贈。

    瑞芳區「深澳鐵道自行車八斗子站（見圖）」及「水湳洞停車場站」YouBike租賃站啟用。（新北交通局提供）

    瑞芳區「深澳鐵道自行車八斗子站（見圖）」及「水湳洞停車場站」YouBike租賃站啟用。（新北交通局提供）

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