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    澄清湖可望由高市府代管 林欽榮：明年讓人耳目一新

    澄清湖風景區環境優美，高市府計畫與水公司簽約代管，修整後全面開放內部休憩空間，圖中左側建物為長庚醫院與澄清湖棒球場。（記者王榮祥攝）

    澄清湖風景區環境優美，高市府計畫與水公司簽約代管，修整後全面開放內部休憩空間，圖中左側建物為長庚醫院與澄清湖棒球場。（記者王榮祥攝）

    2025/04/17 00:24

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府計畫代管澄清湖風景區，已與自來水公司討論數月、最外今年6月可簽約；副市長林欽榮強調，這是市長陳其邁的用心，後續全府將動員進行園區改造，預估明年中旬可全面免費開放，嶄新公共空間要讓市民耳目一新。

    原名「大埤」的澄清湖是高雄第一大湖，被劃為風景特定區，總面積約375公頃（含湖面103公頃），沿線分為8景，還有水公司與觀光局聯手打造的全國最大迷宮花園，目前由自來水公司七區管理處管理，除環境優美，也是高雄水源重地，兼顧水源、風景及遊憩等功能。

    澄清湖每週開放6天、週一公休，入園全票100元、 半票50元、30人以上團體票8折優待，高雄市民持身分證者本人免費，車輛需購票（鳥松區民人車皆免費），每年都有逾百萬人次到訪。

    副市長林欽榮昨在市議會都市計畫委員會業務報告時，針對市議員邱俊憲關切澄清湖周邊開發議題做答詢，突然提到市府將接管澄清湖!

    林欽榮進一步說明，澄清湖長期以來由自來水公司轄管，但水公司較著重水質、水源層面，忽略諾大公園用地的可貴；市府已由秘書長郭添貴與水公司協商數月，預計今年中旬可簽約、全面接管風景區，其中的水源重點區域與部分指定場域，仍由水公司負責。

    市府接管後，包括工務、環保、交通等局處將總動員，全面整修園區環境，特別是沿著湖畔的人行步道與部分停車空間，完成後將全面免費開放。

    此外，園區內道路有可能與園外道路串接，成為區域路網一部分，整個園區出入不要太多閘門，要透明公開。

    林欽榮強調，這是市長陳其邁的構思與用心，希望給市民更多綠地、更多優質休憩環境，若一切順利，預計最快今年6月可簽約，並會編列明年度預算，明年中旬即可開放，「絕對讓市民耳目一新」。

    邱俊憲說，以前從沒聽過這計畫，當下真的嚇一跳，但相信地方對澄清湖全面改造、全面開放會充滿期待。

    高市府今年中旬可望與水公司簽約，全面代管澄清湖風景區。（記者王榮祥攝）

    高市府今年中旬可望與水公司簽約，全面代管澄清湖風景區。（記者王榮祥攝）

    高市府計畫代管澄清湖風景區，湖畔人行步道將成為市府改造重點。（記者王榮祥攝）

    高市府計畫代管澄清湖風景區，湖畔人行步道將成為市府改造重點。（記者王榮祥攝）

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