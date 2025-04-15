南投綠生活嘉年華 4/19埔里福興溫泉親子公園登場

南投綠生活行動嘉年華，4月19日於埔里福興溫泉親子公園登場。（南投縣政府提供）

2025/04/15 07:41

〔記者張協昇／南投報導〕為響應每年4月22日世界地球日，南投縣政府與林業及自然保育署南投分署，4月19日（週六）將於埔里福興溫泉親子公園舉辦綠生活行動嘉年華，除結合「南投旅遊百k自行車小鎮漫」首站活動，也將發放原生樹苗及安排綠行動集點闖關遊戲、森林好事多蔬食市集及環保劇場等，盼透過極具環保教育意義的吃喝玩樂，讓民眾養成從常生活中落實淨零綠生活好習慣，共同維護地球環境。

南投縣政府風景區管理所表示，此次綠生活行動嘉年華，共準備了1000株原生樹苗，分別為月橘、含笑花、烏來杜鵑與蘭嶼羅漢松，其中300株於現場限量發放，其餘700株則透過綠行動集點闖關遊戲兌換。闖關遊戲主題涵蓋日常減塑、節能行為等生活環保常識挑戰，只要闖關成功即可兌換樹苗、限定禮、50元園遊券、洗沐旅行組或孩子們最愛的氣墊床遊戲入場券等好禮5選1；森林好事多市集則提供全方位素食饗宴，從主食到甜點一應俱全， 還有公益義賣、愛心義剪等攤位。

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風管所指出，至於結合「南投旅遊百K小鎮漫遊」的自行車悠遊活動報名雖已額滿，惟福興溫泉遊客中心鐵馬驛站仍提供自行車免費租借服務，歡迎民眾揪團自騎，探訪周邊文化景點與自然風光，一起來感受福興之美、體驗埔里自然風光，未來溫泉區也將引進無人電動自駕車及規劃有專人導覽的在地特色自行車小旅行，打造成低碳旅遊示範基地。

南投埔里福興溫泉親子公園，是縣內首座溫泉主題公園，設有足浴等設施。（南投縣政府提供）

南投福興溫泉遊客中心鐵馬驛站，提供自行車免費租借服務。（記者張協昇攝）

響應世界地球日，南投綠生活行動嘉年華4/19將於埔里福興溫泉親子公園舉行。（南投縣政府提供）

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