中市宣誓霸凌零容忍 議員曝國中生打學弟「打到手脫臼」

台中市宣誓霸凌零容忍，議員曾朝榮曝有國中生打同學「打人的送醫」。（圖：擷自議會網站）

2025/04/14 21:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市府今在議會進行幼兒園教師虐童案專案報告，市議員曾朝榮有感而發指出，市府一再強調霸凌零容忍，但霸凌事件層出不窮，有家長陳情就讀國中的小孩被學長毆打的霸凌事件，打人的學長還打到手脫臼被送醫救治，「霸凌零容忍」淪口號；教育局指出，學校已調查該事件，打人學生被記一大過，校方並加強受害學生心理輔導。

曾朝榮指出，日前接獲家長陳情孩子在學校遭學長二度叫到廁所施暴，當時竟有許多圍觀者，卻無人相助，施暴的學生打人打到手脫臼，還被救護車送醫，目前家長已提告。

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曾朝榮說，市府每次有霸凌事件發生就只會喊霸凌零容忍，但類似事件仍層出不窮，根本無助防範事件發生，促教育局拿出有效辦法，不要只喊口號。

教育局指出，該起生對生肢體衝突學校展開調查後，已對施暴學生記大過一次，並加強輔導學生情緒管理、人際溝通互動等；另已徵詢被打學生及家長意願，安排校內心理輔導諮商課程或提供、轉介所需之相關諮商、輔導資源，以維學生之心理健康，後續持續追蹤諮商輔導成效。

台中市警局另指出，該案雙方學生均互提傷害告訴，警方已受理調查，並依規定進行校安通報，3月份已調查完畢，目前由台中地檢署審理中。

市議員謝家宜另以幼兒園幼童受虐個案強調，涉施虐學童的老師之前就曾被檢舉有施虐前例，結果在第二所學校再虐童，但教育局卻僅停止各校聘任教職一年，判斷標準為何。

教育局長蔣偉民指出，因之前被檢舉部份查核後並無事實，第二次被檢舉調查後，調查小組依事實予以解聘，且管制一年內不得到其他學校任教，通常有此裁處後不易再到其他學校任教。

謝家宜指出，每個兒童均應好好被對待，不應每次都是事情發生後才防患未然根本不是防範之道，促確實督導。

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