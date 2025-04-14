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    台南社區長者共餐 公糧白米無償供應

    公糧白米讓社區共餐的長者吃好米，照顧營養飲食。（記者楊金城攝）

    公糧白米讓社區共餐的長者吃好米，照顧營養飲食。（記者楊金城攝）

    2025/04/14 18:41

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市許多社區關懷據點舉辦長者共餐服務，農糧署南區分署無償提供公糧白米給社區，關懷和改善長者的營養飲食，也讓關懷據點減輕餐費支出。台南市社會局照管中心指出，今年第一季農糧米，全市共239個關懷據點領取，共發送50100公斤。

    將軍、七股區公所說，各社區共餐提出公糧需求後，再提報給台南市社會局彙整，有了農糧米支持，社區關懷據點減輕共餐費用。不少據點獲得企業、社團、個人捐助，才能辦好共餐。

    南市社會局根據「國內糧食救助作業要點」研提糧食救助計畫，向農糧署南區分署申請社會救助糧。​

    農糧署南區分署分署長陳立儀表示，農糧署透過供應公糧白米，為地方政府及社福單位提供實質幫助，象徵政府落實照顧基層社區高齡長者、弱勢族群。

    農糧署南區分署統計去年撥付給南市社會局計有300公噸白米，受益人數2萬9718人，今年第1季需求數量，也已由分署加工撥付予公所發送給弱勢家庭、社區關懷據點，救助人數約6964人。陳立儀說，分署視公糧庫存量以當期米或前一期冷藏米供應，食米品質規格符合白米國家標準二等標準。

    南市現有412處關懷據點，舉辦共餐的有267處據點，在大北門區共有28個據點申請公糧白米6510公斤，佳里區有12個關懷據點舉辦共餐服務最多。

    七股區樹林里長黃寶田表示，據點每週5天共餐，共餐人數60多人，每月共餐及送餐需要用掉120公斤的米，對於農糧署的白米支援，可以分擔據點支出的負擔；七股區竹港社區總幹事王秀鳳也說，據點每月共餐需要60公斤的米，感謝農糧米的發放，讓長者吃好米、顧營養。

    七股樹林社區長者共餐。（記者楊金城攝）

    七股樹林社區長者共餐。（記者楊金城攝）

    農糧署南區分署分署長陳立儀（右）視察公糧白米加工和提領情形。（分署提供）

    農糧署南區分署分署長陳立儀（右）視察公糧白米加工和提領情形。（分署提供）

    農糧米供應由社會局派車提領。（農糧署南區分署提供）

    農糧米供應由社會局派車提領。（農糧署南區分署提供）

    學甲美豐社區共餐。（關懷據點提供）

    學甲美豐社區共餐。（關懷據點提供）

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