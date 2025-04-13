阿里山花季落幕 櫻花最後一棒普賢象櫻盛開不畏風雨

盛開中的普賢象櫻。（黃源明提供）

2025/04/13 13:19

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕今年阿里山花季雖已經落幕，仍有關山櫻、一葉櫻、仙台吉野櫻與最後一棒的普賢象櫻綻開，屬重瓣櫻花系列的普賢象櫻，經一夜狂風暴雨摧殘，依舊保持很好花況，最佳觀賞地點為商店區全國最高7-11前、沼平公園、阿里山火車站、植物園與工作站。

嘉義林業分署分署長李定忠指出，今年阿里山花季自3月10日至4月10日，在主角染井吉野櫻花況為近10年最佳帶動人氣下，有18萬5929人次入園，比去年的17萬6120人次成長幾近萬人，3月22、23日染井吉野櫻王盛開時的每天入園逾8000人次為最高峰，清明節4月3日至6日連假期間共入園約2萬2500人次，出現花季最後一波高潮。

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李定忠表示，花季雖已結束，目前園區盛開的櫻花還有關山櫻、一葉櫻、仙台吉野櫻與普賢象櫻，台灣一葉蘭、垂絲海棠、雛菊、海芋、杜鵑等也爭奇鬥艷中，依舊是春暖花開的季節，加上舒適宜人的氣候，很適合上山賞花、徜徉療癒步道及享受森林浴芬多精。

「阿里山達人」黃源明說，今年從1月起，滿開的櫻花都要面對降雨的考驗，影響所及就是花期從7至10天縮短為5至7天，染井吉野櫻更短，1天的狂風就足以讓盛況瞬間消失，昨半夜到今天凌晨迎來今年最大降雨與強風，所幸重瓣櫻花系列的普賢象櫻撐過風雨的襲擊，花況的影響並不明顯。

黃源明強調，7-11前方的普賢象櫻花況非常好，吸引很多中外遊客拍照，想要拍攝獨特的畫面，可以以對面的鐵路天橋為背景，將「阿里山」的大字和神木線火車同框入境，這幅普賢象櫻版的櫻花火車是目前最佳的季節限定，可以參考火車班次取景。

全國最高7-11前方的普賢象櫻盛開中。（黃源明提供）

普賢象櫻版的櫻花火車是目前最佳的季節限定。（黃源明提供）

全國最高阿里山7-11前方的普賢象櫻。（嘉義林業分署提供）

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