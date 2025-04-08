綠島、安平24學生接連海上遇險 海委會暑假前出爐海域遊憩指引

台南安平帆船參賽者遇險獲救。（海巡署提供）

2025/04/08 13:01

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣海洋運動愈來愈夯，但安全問題也愈發嚴重，今年2月、3月台東綠島及台南安平接連發生遇險獲救事件，兩案合計30人中24人是學生，引發爭議後，負責海域遊憩安全的海委會終於發聲，強調在暑假來臨前將發布新版「海域遊憩活動規劃與管理指引」，要求活動主辦單位落實。

不過，由於只是「管理指引」，沒有強制力，更無罰則，海委會坦承，「屬建議性質、非裁處依據」，由各主管機關另依場域或活動管理需求，根據相關法規訂定管理規則。

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據了解，2月7日新竹市光武國中17名師生（其中學生12人）到綠島體驗獨木舟，遇到海象不佳，無力返航，海巡署獲報派艦艇救援，所幸無人受傷。

3月8日台灣盃全國帆船錦標賽在台南安平漁光島舉行，因海象變惡劣，參賽學生無法順利操控風帆，逐漸向外海漂流，嚇得向海巡署巡求援，共救回1成人及12學生，同樣平安返回無人受傷。

海委會強調，以綠島案為例，海巡署當天已觀測到海氣象環境轉趨惡劣，建議主辦單位重新評估可行性，但未被接受。因此，海委會新版的指引將增加「必要時，得依相關法規暫停活動」。

海委會說明新版的「海域遊憩活動規劃與管理指引」指出，主辦單位在活動前，必須向場域的主管機關或活動管理機關，提報活動時間、地點、保險、緊急應變計畫、安全宣導、海氣象條件、救生能量配置等資料，並副知當地警消與海巡單位共同掌握。

活動過程，若遇海氣象環境條件不佳，主辦單位仍執意繼續活動，管理單位應立即處置，必要時得依相關法規暫停活動。活動過後，主辦單位未依核定計畫內容履行安全機制，或在海氣象環境條件不佳，不聽從勸阻執意進行活動，將列為未來申請活動審查參據。

新竹市光武國中師生到綠島參加獨木舟體驗活動遇險獲救。（海巡署提供）

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