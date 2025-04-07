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    高雄星光公園戲水區擴大 10月底完工

    星光公園戲水區擴大後，家長希望明年能提早開放。（取自高雄星光水岸公園臉書）

    星光公園戲水區擴大後，家長希望明年能提早開放。（取自高雄星光水岸公園臉書）

    2025/04/07 22:59

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府啟動「亞灣2.0濱海景觀綠帶串聯及再造計畫」，將高人氣的星光水岸公園戲水區擴大範圍，工程預計今年10月底完工；家長則希望能提早到明年4、5月開放，不要拖到暑假，公園處表示會視天氣狀況，研議提早開放。

    位於高雄展覽館旁的星光水岸公園戲水區，每年6月底至8月底開放，是近年高雄人氣玩水景點，但原本戲水區僅占公園面積5％；工務局近期進行「亞灣2.0濱海景觀綠帶串聯及再造計畫」，針對星光公園戲水區，一舉擴大到涵蓋整個8千多坪公園，並增設港景滑水道、水上鞦韆、水花森林、水流幻境等設施，各設置8間男、女更衣室，及2間男廁、6間女廁，周邊還會引進市集。

    工程總經費約1.69億元，目前已開始施工，預計今年10月底完工；但家長疑問說「是否得等到明年6月底，才正式開放啟用？」對此，高雄市公園處表示會視天氣狀況，研議是否提早開放。

    陳姓家長認為，戲水區只開放暑假期間，噴水時間為早上9至12點、下午3至8點，但高雄4、5月天氣就變熱，開放時間應拉長為4、5月至10月，暑假也可考慮全時段開放；許姓家長則說，滑水道應有合適的緩衝設計，避免兒童受傷。

    議員曾麗燕指出，基地範圍大，遮陽設施應要再增加，並增設躺椅營造休閒氛圍；議員黃彥毓說，戲水區的地面防滑設計要注意，更衣間與廁所最好有反偷拍裝置，並設置監視器；公園處則強調，會參考各界意見，打造民眾更喜愛的親水空間。

    臉書社團「高雄好過日」指出，布魯樂谷結束營業後，高雄缺乏有規模的水上樂園，星光公園戲水區擴大後，將成為高雄最大的親水公園，可玩性大幅增加，也成為港濱休憩的一大景點。

    星光水岸公園戲水區是高雄人氣玩水景點。（取自高雄星光水岸公園臉書）

    星光水岸公園戲水區是高雄人氣玩水景點。（取自高雄星光水岸公園臉書）

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