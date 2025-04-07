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    日月潭再抓「烏賊車」！7月起營業小客車、小貨車違規將開罰

    日月潭已劃入南投縣空氣品質維護區，今年7月起執法將擴大至營業柴油小客車、小貨車。（記者劉濱銓攝）

    日月潭已劃入南投縣空氣品質維護區，今年7月起執法將擴大至營業柴油小客車、小貨車。（記者劉濱銓攝）

    2025/04/07 16:55

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區2023年底劃為空氣品質維護區（簡稱空維區），禁止排氣不合格的大型柴油車進入，違者依法可開罰500元，去年取締1391件，不合格率1.64％，南投縣環保局今年7月起將擴大執法範圍，營業柴油小客車、小貨車也納入取締，盼進一步降低車輛排放廢氣，維護潭區空氣品質。

    環保局指出，日月潭是南投縣第一個空維區，只要柴油車輛2年未檢測，以及5年以上機車未每年通過檢測，相關車輛只要進入環潭公路，當地的車牌辨識系統就會比對稽查，如未獲排氣合格證，就可裁罰500元。

    日月潭空維區於2024年起開罰，第一階段優先取締遊覽車、砂石車，去年進入潭區的大型柴油車有8萬4755輛，取締1391件，不合格率達1.64％，並根據在潭區架設的空品檢測數據分析，去年9至11月的PM2.5，相較前年同期降低31％，代表空維區的排廢取締已漸漸看到成效。

    環保局也說，空維區第二階段執法，將擴大至潭區的營業柴油小客車、小貨車，例如9人座的接駁車等，由於這些柴油車輛在潭區的數量也不少，盼透過擴大取締能維護潭區空氣品質，並於今年7月起上路，預計屆時取締到的柴油小客車、小貨車，每月大約60至80輛次。

    日月潭已劃入南投縣空氣品質維護區，今年7月起營業柴油小客車、小貨車若排放廢氣不合格，將裁罰500元。（記者劉濱銓攝）

    日月潭已劃入南投縣空氣品質維護區，今年7月起營業柴油小客車、小貨車若排放廢氣不合格，將裁罰500元。（記者劉濱銓攝）

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