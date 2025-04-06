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    新北重新路、縣民大道兩大幹道 7日起進行夜間道路銑鋪工程

    新北市板橋區縣民大道一至三段7日起為期11天，進行道路銑鋪工程，並皆採夜間施工；圖為板橋區縣民大道。（記者羅國嘉攝）

    新北市板橋區縣民大道一至三段7日起為期11天，進行道路銑鋪工程，並皆採夜間施工；圖為板橋區縣民大道。（記者羅國嘉攝）

    2025/04/06 12:21

    〔記者羅國嘉／新北報導〕為提升道路品質與用路安全，新北市養護工程處自7日起，進行兩條重要幹道的道路銑鋪工程，包含三重區重新路一至三段，工期從4月7日至10日；而板橋區縣民大道一至三段則為期11天，皆採夜間施工。由於施工路段交通流量大，將採取彈性交維與調撥車道方式辦理，籲請用路人配合現場交通管制與引導人員指揮，施工期間若遇雨天則將順延施作。

    養工處長鄭立輝指出，重新路及縣民大道為連接雙北市交通的重要幹道，長年承載大量車流，部分路段鋪面老化破損，已達使用年限。此次銑鋪工程不僅將全面更新路面，也採用較粗的級配鋪築材料，提升路面強度與耐用度，可有效延長使用壽命並降低後續維護成本。

    鄭立輝表示，此次施工時程為三重區重新路一至三段（福德南路起，含台北橋下雙向側道路至中正南路止），施作日期為4月7日至10日，採夜間施工方式，每晚10時至翌日清晨6時分階段施作，並將進行道路調撥作業以維持交通順暢。

    此外，板橋區縣民大道一至三段（自台65線至華翠大橋，雙向）則預計施工期為11天，將分街廓逐段辦理全面銑鋪，並採對向車道調撥方式進行施工。期間部分公車站位將暫停停靠，並張貼公告提醒民眾，同時派遣義交協助引導民眾至鄰近站位搭乘。#

    新北市三重區重新路一至三段7日起至10日進行道路銑鋪工程，並皆採夜間施工；圖為三重區重新路。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重區重新路一至三段7日起至10日進行道路銑鋪工程，並皆採夜間施工；圖為三重區重新路。（記者羅國嘉攝）

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