0403地震滿週年持續重建太魯閣 天祥遊憩區估上半年局部開放

布洛灣聯外道路遭巨石阻擋。（內政部提供）

2025/04/03 12:43

〔記者李文馨／台北報導〕0403地震發生滿1週年，內政部今天透過新聞稿表示，經過太管處努力，太魯閣臺地遊客中心及西寶以西的景點目前可供民眾休憩或健行；並預計今年上半年可陸續開放天祥遊憩區局部區域，及蘇花公路沿線的崇德、大清水遊憩區，同禮部落居民出入的得卡倫及大同大禮等地區。

內政部表示，太魯閣國家公園去年遭受芮氏規模7.2強震重創，內政部立即組成跨署處的重建小組投入重建工作，並爭取了30億元的園區重建經費，由國家公園署太魯閣國家公園管理處依環境條件及災害情形分期分區進行重建工作，適時調整。

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內政部指出，經過太管處一年來的努力，環境條件較為穩定地區，如太魯閣臺地遊客中心及西寶以西的景點，包含西寶社區、洛韶社區、關原遊憩區、小風口遊憩區、合歡北峰步道、小奇萊步道、石門山步道、合歡東峰步道、武嶺觀景臺等，目前已可供民眾休憩或健行。

內政部也說，預計今年上半年可陸續開放天祥遊憩區局部區域，及蘇花公路沿線的崇德、大清水遊憩區，同禮部落居民出入的得卡倫及大同大禮等地區。

內政部表示，重建之路仍然漫長，未來將透過高科技儀器，例如LiDAR光學雷達、UAV空拍等，對災區地質岩層、邊坡岩石裂縫、植被等詳細的評估與調查後，提供工程規劃設計的依據，再啟動強化工程設計、施工；內政部也已請國土管理署、空勤總隊等單位，共同擔負重建工作，如布洛灣、長春祠地區的整建。

內政部表示，中央在過去一年秉持「從寬、從速、從簡」原則，協助花蓮縣完成多項家園復原及重建工作。（內政部提供）

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