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    兒童節連假 竹縣今起到本月底前有39場慶祝活動

    兒童節連假今天起跑，新竹縣的「歡慶兒童月．竹縣童樂趣」系列活動，從今天起到4月30日共有39場相關活動。（取自竹縣府官網）

    兒童節連假今天起跑，新竹縣的「歡慶兒童月．竹縣童樂趣」系列活動，從今天起到4月30日共有39場相關活動。（取自竹縣府官網）

    2025/04/03 12:46

    〔記者黃美珠／新竹報導〕兒童節連假今天起跑，新竹縣的「歡慶兒童月．竹縣童樂趣」系列活動，從今天起到4月30日共有39場相關活動，包含親職講座、嬰幼兒主題課程、親子童樂會以及兒童健康篩檢等活動等，活動多元豐富，號召家長們一起規劃來寶貝國家的主人翁。

    縣府社會處統計到今年2月底，縣內59萬5474人中，12歲以下嬰幼童共7700多人，約占總人口數的7.6％。今年他們公私協力舉辦「歡慶兒童月．竹縣童樂趣」系列活動，希望讓縣內小朋友們有個快樂假期，也從中讓社會更關注兒童的權益，以培養健全的孩子。

    縣府社會處長陳欣怡説，前述系列活動今天起跑，首先登場的就是由新竹縣托育資源中心舉辦的「親子活動~兒童節快樂！Happy Happy Day！」。這個活動帶領小朋友們一起認識兒童節，玩好、玩滿、還有小禮物。

    4月19日則將跟竹光關懷發展協會一起舉辦「親子童樂闖關趣」，希望藉由遊戲讓孩子學習表達愛與感恩，讓他們跟親長一起了解友善兒童的福利和資源。

    此外，縣府社會處還將攜手親子夢想館、早期療育中心等繼續在本月份辦理兒少和親子活動，把4月當成是兒童月，規劃親子同樂、共學的時光。

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