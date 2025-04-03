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    桃市納管高風險場所 建管處要求11業者改善、另拆10處農地違建

    針對大型農地違建祭鐵腕拆除，二月至今已拆除10處、面積達1.1萬平方公尺。（建管處提供）

    針對大型農地違建祭鐵腕拆除，二月至今已拆除10處、面積達1.1萬平方公尺。（建管處提供）

    2025/04/03 12:34

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府2月公告實施「桃園市火災預防自治條例」，納管「工廠危險品」、「公共危險品」、「爆裂物先驅化學物質」及「低溫冷凍倉儲」等高風險場所，建管處鎖定11家業者要求改善外，期間也針對大型農地違建進行專案調查，截至上月底建管處已拆除了10處大型農地違建，面積超過1萬1100平方公尺，相當於28座籃球場，展現鐵腕決心。

    建管處長莊敬權表示，拆除的農地違建以大園區3件最多，其次是平鎮2件，八德、蘆竹、平鎮、中壢和新屋各1件，其中5件為興建中就被發現，針對農地違規行為，建管處和各區公所持續合作比對清查，若確實為違建，基於農地污染、環保及公共安全等考量，都將依桃園市違章建築處理要點列為最優先執行拆除（A類）的名冊。

    莊敬權也提到，「桃園市火災預防自治條例」公布實施後，已掌握11間業者，絕大部分是屬於農地違建，少數則是違反建築法違章加蓋，目前已經勸導改善，屆時如未改善者將依自治條例優先拆除對象。

    針對大型農地違建祭鐵腕拆除，二月至今已拆除10處、面積達1.1萬平方公尺。（建管處提供）

    針對大型農地違建祭鐵腕拆除，二月至今已拆除10處、面積達1.1萬平方公尺。（建管處提供）

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