廢棄車輛占用引發民怨，苗縣府：加強查報移置無牌車輛。（苗縣府提供）

2025/04/03 10:53

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣不少縣民反映，常見到公有停車場長期遭到車輛占用，甚至為廢棄車輛，就連部分道路也出現相關狀況，卻無法可管。苗栗縣政府相關局處召開「占用道路廢車輛處理研商會議」後，決議優先處理長期占用道路範圍及公有停車場無牌車輛。加強查報移置無牌車輛。

苗縣府環保局表示，縣內部分鄉鎮（市）公有停車場供民眾免費停放，卻助長許多民眾及二手車商長期放置無牌或懸掛臨時車牌車輛，嚴重影響民眾停車權益，經「占用道路廢車輛處理研商會議」決議，先針對長期占用道路範圍及公有停車場無牌車輛開鍘。

請繼續往下閱讀...

苗縣府強調，公有停車場無牌車輛由主管機關依「苗栗縣公有停車場管理及收費自治條例」第7條規定，命車輛駕駛人移置或委託民間業者移置車輛至指定保管場所；廢棄車輛則由環保局依「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」相關規定辦理。

另外，針對占用道路無牌車輛，由警察局依「道路交通管理處罰條例」第12條第4項規定處罰並移置保管，同時稅務局依「使用牌照稅法」第28條規定追徵牌照稅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法