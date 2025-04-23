剴剴穿尿布罰站、廁所餵剩菜 關鍵證人外傭Mira細數保母姊妹惡行

保母姊妹檔劉彩萱、劉若琳。（資料照）

2025/04/23 16:27

〔記者張文川／台北報導〕台北市1歲男童「剴剴」遭保母姊妹檔劉彩萱、劉若琳凌虐致死，台北地院國民法官法庭今天開庭，傳喚專程從美國飛來台灣、當時劉家的菲律賓籍幫傭Mira作證，她說，剴剴冬天不管多冷，每天早上都是被迫洗冷水澡，頻頻尖叫，常只穿著尿布發抖在角落罰站，「像軍人稍息一樣不敢動」。

Mira還說，她親眼看到劉彩萱從冰箱拿出剩菜，用果汁機打碎，在廁所裡用湯匙餵剴剴，剴剴邊吃邊發出作嘔聲音；至於有沒有看劉若琳在浴廁綑綁剴剴，她說，沒看到，「因為門關著，只聽到剴剴在裡面不斷尖叫和哭泣」。

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「不是人做的事情」

Mira在台時是劉氏姊妹父親的幫傭，與劉家人同住，多次目擊剴剴遭虐，她目前在美國工作，檢方問Mira，這次來台是否會影響她申請綠卡？Mira聞言痛哭說，她冒著無法再次入境美國的風險，是為了幫剴剴作證，她也身為人母，她覺得，「劉氏姊妹對剴剴的行為，不是人做的事情」，她這次離境美國有相當的風險，回去時可能會遭受阻礙，希望法院能提供證明她是為了作證目的來台。

Mira透過通譯翻譯證稱，劉氏姊妹都給剴剴洗冷水澡，餵食吃絞爛、燒焦的剩菜剩飯，從冰箱拿剩菜飯，放入攪拌機打成泥再加熱，用紙碗、塑膠湯匙在廁所餵剴剴，剴剴曾發出作噁的聲音。

Mira證稱，劉氏姊妹動輒就把剴剴關在廁所內毆打，她經常聽到剴剴的哭喊聲，當剴剴被帶進或叫進廁所時，總是面露恐懼和害怕的表情，不情願地緩慢走進去；有次劉彩萱不耐煩剴剴走太慢，用力推剴剴一把，導致剴剴跌倒，額頭撞到地板受傷。

在辯護律師問話下，Mira回答說，她沒有親眼看過劉若琳在浴廁內綑綁剴剴，因為廁門都會關上，她無法看到，但都隔門聽到剴剴發出尖叫聲及哭聲，伴隨著蓮蓬頭水聲，洗完澡出來時只穿尿布，不給他穿衣服，一直發抖。

她也經常看到剴剴光著身子站在客廳角落罰站，像軍人稍息動作一樣不敢動，卻一直發抖，滿身都是瘀青或傷痕，但劉氏姊妹照顧的其他孩子都在客廳開心玩耍。

她當時向時任男友即現在的丈夫說，雇主的家庭照顧小孩的情況有異，男友提醒她應該要拍照或錄影，日後才能報案，她就趁機偷拍幾張照片和5、6秒的影片，緊張得怕被發現，所以影片時間不長。

律師質疑Mira的中文理解能力，問她在劉家時是用什麼語言交談，Mira回答說都是以中文交談，她大致聽得懂基本中文，自己也會講一點點。

Mira作證說，劉氏姊妹都是以冰箱內的剩餘食物餵食剴剴，一起倒進果汁機絞碎，在廁所裡餵食剴剴，有一次她發現剴剴食物的紙碗中有蟑螂，她見狀把碗丟掉，劉若琳後來還問她碗在哪？她回答說裡面有蟑螂，劉若琳的回應是笑而不語。

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