明晚東北季風增強！ 華南雲雨報到「週五、週六」最溼涼

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2025/04/23 18:38

〔記者吳亮儀／台北報導〕本週五、六最溼涼！中央氣象署預報，明天（24日）白天受鋒面影響仍有雨，晚上東北季風增強，加上華南雲雨區東移，週五到週六是未來一週最溼涼的兩天，北部及東北部地區有局部較大雨勢出現的機率。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天白天北部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨，但雨勢比較緩和，但是晚上開始東北季風會增強，北部、東北部地區氣溫降。

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「週五、週六兩天是未來一週最溼涼的兩天」，黃恩鴻表示，這兩天同時受到東北季風和華南雲雨區東移的影響，北部、東北部及東部天氣較涼，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，東半部地區及恆春半島也有局部短暫陣雨；北部和宜蘭、花蓮白天溫度僅約23度到25度，低溫約20度。

黃恩鴻表示，要到下週日（27日）天氣才會稍微轉好，屆時東北季風減弱，且北部和東北部氣溫回升、水氣減少，剩下北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫陣雨。

「下週一（28日）又有另一個鋒面通過和東北季風報到，又會轉雨」，黃恩鴻說，屆時全台降雨機率會增加，主要是中部以北有短暫陣雨或雷雨，但這波鋒面通過得很快，下週二就離開了，剩下較弱的東北季風影響，各地是多雲到晴的天氣。

黃恩鴻說，下週三（30日）東北季風減弱，清晨輻射冷卻影響，天氣較涼，各地多雲到晴，僅東部及東南部有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

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