宜蘭縣政府即日起推動「投資宜蘭，兩週准照」便民措施。（宜蘭縣政府提供）

2025/04/03 10:57

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府為加速產業投資，即日起推動「投資宜蘭，兩週准照」便民措施，針對縣內製造業申請建築執照，位於龍德及利澤工業區、蘇澳港自由貿易港區內及經核准興辦事業計畫的丁種建築用地開發案，只要文件齊備，可望從原本平均35天的審查期，縮短至2週內取得核准。

以往平均雖是35天的審查期，但有些案件因補件等問題，動輒拖上半年；業界反映時間過久，資金被卡住，無法立即投入建廠，影響時間成本與民眾就業機會；縣府建設處檢討後，經衡量現有人力條件，參考機場、醫院「綠色通道」制度，決定推動「投資宜蘭，兩週准照」便民措施。

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縣府建設處指出，只要符合特定條件的建照申請案，例如位於龍德及利澤工業區、蘇澳港自由貿易港區內及經核准興辦事業計畫的丁種建築用地開發案，因為其道路、排水、電力等基礎設施建置及管理相對完善，縣府將於掛件起兩週內核准，即日起生效。

建設處表示，往年1年約有20餘件投資案，景氣好的時候會有4、50件，以今年第1季7件符合條件的申請案預估，新政策上路，衡量今年投資情況，有機會超過20件以上的投資案受惠。龍德及利澤工業區是宜蘭最大的工業區，土地幾乎已滿租，但龍德約有1成、利澤約有3成用地未開發，新政策也可望加速業界投資。

縣府建設處提醒有意投資宜蘭的申請人，送件時仍應注意檢附填列完整的製造流程表單，以供判斷是否涉及環境影響評估，並依宜蘭縣建築管理自治條例第19條檢附應備文件。倘文件未齊備者，亦將於掛件起2週內通知補正，案件核准後依規定辦理技術項目抽查。

建設處強調，除推動「投資宜蘭，兩週准照」新政策，同時推出「申請建築，簡訊通知」措施，建築許可之掛件、補正、准駁等各階段，都會接獲縣府簡訊主動通知進度，讓申請人即時掌握案件辦理情形；此外，配合建築許可申請過程透明化，申請人可透過「宜蘭縣政府建管便民服務資訊網」及「建管得來速APP」瞭解申請案件進度，持續推動各項建築管理精進作為。

加速產業投資，宜縣開綠色通道，兩週核准建照，受惠對象包括龍德及利澤工業區（見圖）、蘇澳港自由貿易港區內及經核准興辦事業計畫的丁種建築用地開發案等。（資料照）

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