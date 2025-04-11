郭哲敏2億交保科技監控卻多次靠近機場、海岸 新北地院火速拘提裁定羈押

「八八會館」負責人郭哲敏。（資料照）

2025/04/11 15:22

〔記者王定傳／新北報導〕「88會館」負責人郭哲敏，涉經營線上賭博網站獲利16億元、從事地下匯兌洗錢217億元，審理時經歷兩度獲釋又兩度重回看守所，因全案已辯論終結，定於5月宣判，新北地院合議庭1月裁定郭哲敏2億元交保，均須限制出境、出海及住居，須接受電子腳環及居家讀取器的科技監控8個月，並應於每日早晚，持手機拍自己面部回傳監控中心，未料他監控時期多次發生鄰近機場、海岸線、載具離線等告警事件，合議庭今拘提他出庭，訊後裁定再次羈押。

郭哲敏2022年被控洗錢等罪，在檢警搜索前出境，前年被押解回台並收押禁見，同年11月被追加起訴後仍羈押禁見，去年4月第一次獲交保，但檢方抗告成功，5月重回看守所，11月再獲交保；檢方不服二度抗告成功，地院裁定2人仍交保，但保金各加一倍，檢方3度抗告成功，地院因此將兩人回復羈押禁見，郭當時的保金1億元，事後發回給具保人。

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全案於今年1月辯論終結，檢方對郭哲敏具體求刑15年、張旭昇10年，並定於5月29日宣判，合議庭認兩人如能提出保證金，並進行相關防逃措施，對兩人應有相當程度的心理約束力，裁定2億元交保。

未料，郭哲敏接受科技設備監控期間，多次發生鄰近機場、海岸線、載具離線、聯絡不到人等告警事件，合議庭今日上午拘提郭哲敏出庭，審酌他在海外有巨額資金可供生活無虞，有相當理由認為有逃亡之虞，並審酌郭所涉犯罪情節、國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、人身自由及防禦權受限制程度的私益，繼續施以具保、限制出境、出海及科技設備監控無法避免逃亡風險，訊問後，認有再予羈押必要，因而依刑事訴訟規定，裁定自今日起再執行羈押。

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