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    詭異！台中勤美誠品45天三人墜樓 都摔在「最命苦星巴克」門口

    今天（11日）清晨的墜樓案，也是在星巴克門前，警方正調查中。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

    今天（11日）清晨的墜樓案，也是在星巴克門前，警方正調查中。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

    2025/04/11 06:57

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市勤美誠品購物商場綠園道的星巴克，今年2月24日發生男子墜樓死亡憾事，不到1個月，3月18日在幾乎相同位置，又有一女子墜樓身亡，又事隔不到1個月，今天（11日）凌晨1時許，同位置再度發生墜樓案，年約20歲女子送醫不治，短短1個半月，共3人墜樓死亡，位置都是在星巴克大門前，也讓這家星巴克被網友稱呼為「最衰星巴克」、「最命苦的星巴克」，警方正在調查這起墜樓案中。

    上述前兩起墜樓案中，是2月24日下午2時許，一名男子從商場獨自搭電梯到11樓的停車場，隨即攀爬過欄杆後墜樓，還撞破星巴克的戶外照明燈，警方排除外力介入，無他殺嫌疑結案，這家星巴克還一度暫停營業。

    上月18日的墜樓案，是年僅23歲的蔡姓女子，也是從商場11樓墜樓至星巴克前，還將星巴克的遮雨棚撞破，警方調閱監視器，蔡女是獨自一人到11樓，且身上無明顯防禦傷，多為墜樓傷害，無他殺跡象，這家星巴克封閉大門，但並未暫停營業。

    至於今天的墜樓細節，是民眾發現死者躺在星巴克前，警方馳抵時，已無生命跡象，她身上無證件，送至中國醫藥大學急救不治，警方初步調查，死者是年僅20歲年輕女性，案發時商場並無營業，通道也都封閉，業者也於本月初增設防墜網，還加強巡邏等措施，死者如何到樓上？墜樓細節與過程，警方仍調查中。

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    上月18日的蔡女墜樓身亡事件，星巴克的遮雨棚被撞破（記者張瑞楨翻攝）

    上月18日的蔡女墜樓身亡事件，星巴克的遮雨棚被撞破（記者張瑞楨翻攝）

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