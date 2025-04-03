白沙屯拱天宮進香報名破24萬，進香服發完報名費減200。圖為報名首日。（資料照，民眾提供）

2025/04/03 10:52

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，是全國矚目的宗教盛事，今年開放報名後，參加人數屢破紀錄，自3月27日早上8點受理報名，就吸引大批信眾排隊，白沙屯拱天宮管理委員會總幹事陳春發指出，3月31日報名人數就突破去年的17萬9971人，今天早上已經達到24萬人，由於23萬件進香服已經發完，將酌減報名費200元至500元。

陳春發說，今年雖預估突破20萬人機率高，但信眾相當熱情，開放報名5天就打破去年紀錄突破18萬人，3月31日傍晚就已經達到19萬餘人報名，4月1日一早人數就突破20萬人，2日傍晚5點進香服已經發完，當時已經告知報名信眾狀況，減少200元報名費，仍維持發放識別臂章、帽子、毛巾等物件。

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至於是否會影響報名人數，陳春發說，如今已經難以預估報名人數，由於之前已經公告開放報名至28日放頭旗當天傍晚6點，但沒料到短短幾天預估的進香服已經發放完畢，他認為若有心、姓名要上疏文者仍會報名，今天連假首日雖未出現排隊人龍，但仍有不少信眾至香客大樓報名。今天有報名信眾說，不會介意是否有進香服，能夠陪同媽祖婆進香比較重要。

白沙屯拱天宮進香報名破24萬，進香服發完報名費減200。畫面為報名首日下午仍大排長龍畫面。（資料照）

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