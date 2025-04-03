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    台灣近視王國 教育部攜手高雄長庚送專家入校協助

    台灣近視王國 ，教育部攜手高雄長庚醫院，送專家進入中小學校，協助建置學校護眼環境。（教育部提供）

    台灣近視王國 ，教育部攜手高雄長庚醫院，送專家進入中小學校，協助建置學校護眼環境。（教育部提供）

    2025/04/03 10:10

    〔記者林曉雲／台北報導〕台灣近視王國，為提升學生視力健康，教育部委託高雄長庚醫院辦理「高級中等以下學校學生視力保健計畫」，透過多元管道邀請產官學研相關領域專家學者共同「送Eye」到校服務，提供學校本位視力保健策略建議，建置學校護眼環境，打造優質的學習環境。

    台灣近視高居世界之最，國際近視研究學會2020年資料顯示，全球近視人口約在30％，台灣18至24歲者每100人就有73人近視，18歲以下青少年近視盛行率約87.2％，列為世界近視前3名。

    教育部國教署組長葉信村說明，隨著3C產品的普及、戶外活動時間減少，以及用眼習慣不佳，學生的視力健康面臨各種的挑戰，教育部委託專業服務，邀請視力保健各領域專家學者，到中小學提供環境檢視、相關及諮詢服務策略分析等服務。

    專家到校，除了以照明檢測儀器，走測校園教室與健康中心環境照明度，提供校園環境整體照明改善建議外，也進行交流座談及視力保健學習成效前後測調查等方式，以全面評估學校學生整體視力健康狀況，並協助提供具體改善策略，以精進學校健康促進視力保健工作。

    葉信村表示，學校在課堂教學或集會場合進行護眼宣導，藉由3010眼安康（近距離用眼30分鐘，休息10分鐘）、戶外活動120分鐘、控制度數來防盲、遠視儲備足等核心策略，建立學生正確用眼習慣，進行視力保健風險管控。

    此外，在眼科專業醫師、公衛、健體領域教育等專家學者、中央及地方政府、學校教職員工生、家長及社區資源相關人員共同合作下，依實證制定校本視力保健策略，推動學校與地方醫療機構協作，提升學生、家長、家庭成員及師長視力健康意識，共同營造全方位的視力保健支持環境。

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