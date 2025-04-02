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    小燕鷗來到「夏日樂園」育雛 人氣繁殖地遵守「四不一要」

    保育類小燕鷗每年夏季到台灣育雛。（海保署提供）

    保育類小燕鷗每年夏季到台灣育雛。（海保署提供）

    2025/04/02 12:51

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕每年4到8月為保育類小燕鷗繁殖期，群鳥已越海長征來到「夏日樂園」–台灣。海洋委員會海洋保育署（海保署）表示，已持續3年進行小燕鷗調查，宜蘭縣小燕鷗巢數突破500巢，繁殖成功率高達87%，創下近10年新高，呼籲民眾遵守「四不一要」原則，一起保護這群嬌客。

    海保署指出，小燕鷗是台灣夏季限定的訪客，也是唯一在本島繁殖的保育類鷗科鳥類，最愛棲息於河口與沙灘，每年準時來台孵育寶寶。

    該署自2021年起與台灣大學、地方政府及各地鳥會、在地團體等單位攜手合作，進行全台小燕鷗調查，結果顯示台灣各地有多處「小燕鷗人氣繁殖地」，包括宜蘭蘭陽溪口、南澳溪口、花蓮溪出海口、嘉義新塭滯洪池、布袋濕地公園、桃園竹圍漁港、新竹、苗栗沿岸場地等處。

    其中，宜蘭縣政府於蘭陽溪口南段沙洲設置圍籬並設立告示牌，成功防止遊蕩犬隻及人為干擾，使當地小燕鷗巢數突破新高，達到500巢以上，繁殖成功率更高達87%；截至2024年，台灣本島小燕鷗成鳥數量最高達3468隻。

    海保署指出，這些嬌客的家園仍面臨許多挑戰，隨著今年繁殖季即將到來，海保署已在新竹、嘉義及台東舉辦三場繁殖季前的「燕鷗保育平台會議」，期待透過各單位的合作，讓小燕鷗擁有一個更安全、更友善的繁殖環境。

    海保署呼籲民眾遵守「四不一要」原則，車輛不穿越巢區，不接近繁殖巢，不造成遊蕩犬貓群聚，不餵食小燕鷗，遊憩要注意足下，讓海鳥家族生生不息。

    已經進入小燕鷗育雛期，海保署呼籲遵守「四不一要」原則。（海保署提供）

    已經進入小燕鷗育雛期，海保署呼籲遵守「四不一要」原則。（海保署提供）

    台灣為小燕鷗育雛人氣繁殖地。（海保署提供）

    台灣為小燕鷗育雛人氣繁殖地。（海保署提供）

    小燕鷗飛抵台灣育雛。（海保署提供）

    小燕鷗飛抵台灣育雛。（海保署提供）

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