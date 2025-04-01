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    清明應景食商品查價 台南春捲皮最高調漲至每斤240元

    今年台南春捲皮市售行情，大致介於每台斤180元至220元，最高調漲至240元左右。（記者洪瑞琴攝）

    今年台南春捲皮市售行情，大致介於每台斤180元至220元，最高調漲至240元左右。（記者洪瑞琴攝）

    2025/04/01 15:15

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應民眾採購掃墓祭祖食品需求，南市府法制處至各通路進行查核，了解清明應景食商品市場價格變動及供需，今年春捲皮大致維持去年價格，介於每台斤180元至220元，最高調漲至240元左右。

    法制處表示，消保官於3月20日至27日期間，陸續走訪8處公有市場（東菜市場、鴨母寮市場、新化市場、新營第三市場、麻豆市五市場、保安市場、崇德市場、佳里中山市場）及4家連鎖賣場（家樂福、全聯、大潤發、北海道超市），並針對販賣春捲與春捲皮等應景食品的店家，包括金得春捲、明新食品等進行實地查核，以掌握市場供應狀況及價格變動趨勢，避免節慶食商品價格遭哄抬。

    查核結果，今年春捲皮多維持去年價格，介於每台斤180元至220元，僅1家業者稱因麵粉與人事成本增加，每台斤由220元調漲至240元。

    至於春捲販售價格，綜整各家業者每捲介於50元至60元，與去年售價差異不大。部分業者表示，因麵粉與食材成本增加，每捲調漲5元，部分業者則表示採薄利多銷之方式，仍維持去年的價格未調整。

    在生鮮食材部分，豬肉及雞肉價格無明顯波動，民眾祭祖常用五花肉、梅花肉、里肌肉每台斤約180元至200元。另芹菜、皇帝豆、蒜苗、小黃瓜等春捲內餡常用蔬菜，因節日需求量增價格略漲，其餘如高麗菜等供需皆正常，價格亦平穩。

    至水果因供應量仍較少，價格尚未回穩，惟香蕉、木瓜、芭樂等水果價格已較過年時價格便宜2成左右。

    因應民眾採購掃墓祭祖食品需求，南市府法制處至各通路進行查核。（南市府法制處提供）

    因應民眾採購掃墓祭祖食品需求，南市府法制處至各通路進行查核。（南市府法制處提供）

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