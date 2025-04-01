台積電在德國釀造「奈米啤酒」？ 真相讓網友笑翻

德國在台協會在臉書專頁表示，台積電在德國不只生產晶片，還計畫自行釀造「台積電啤酒」，並聲稱啤酒內有500萬個20奈米晶片。（圖擷自「German Institute Taipei 德國在台協會」臉書專頁）

2025/04/01 08:55

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月1日）是「愚人節」，德國在台協會在臉書專頁表示，台積電在德國不只生產晶片，還計畫自行釀造「台積電啤酒」，並聲稱啤酒內有500萬個20奈米晶片，讓不少網友當場笑翻。

德國在台協會提到，大家都知道東元電機成立了台灣摩斯漢堡，也知道福斯汽車賣香腸比汽車還多，但大家知道嗎？台積電在德國將不只生產晶片，也將計畫以自行釀造的台積電啤酒，品名暫定為「奈米啤酒」，藉此結合台灣晶片產業與德國釀酒文化。

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德國在台協會強調，每瓶500毫升的奈米啤酒裡，將含有500萬個20奈米晶片，首批試飲的觀察結果顯示，這款啤酒不僅帶有細膩且微苦澀的「矽口感」，在飲用後對記憶力與工作效率更具有正面影響。至於「奈米啤酒」的預計販售日期，則是不存在的「2026年4月31日」。

許多網友也到德國在台協會的「奈米啤酒」貼文底下留言：「蘋果新一代手機內的晶片，就是用這種啤酒灌進去的，連川普使用試產機時，都大聲叫『厚領』。」、「喝下後，奈米機器人乘著酒精在身體裡到處流動巡邏，消滅體內不健康細胞並消毒，然後尿出排毒，通體舒暢。」、「我差一點就相信了，哈哈！」、「啤酒含晶片，我差一點相信了，不過我覺得放在瓶子上ok。」、「愚人節快樂！！Frohen Aprilscherz！！」

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