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    西嶼地區軍事旅遊亮點 東昌營區雙子星砲歡迎參觀

    東昌營區雙子星砲，迎接觀光旺季，四月一日開放參觀。（澎管處提供）

    東昌營區雙子星砲，迎接觀光旺季，四月一日開放參觀。（澎管處提供）

    2025/03/31 14:47

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖的旅遊旺季即將熱鬧登場，為使遊客深度認識西嶼軍事文化及提供豐富、多元的旅遊資訊，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處志工隊進駐「西嶼東臺軍事史蹟園區解說服務站」，導入志工導覽解說服務，讓遊客能更深入體驗豐富的軍事文化旅遊，歡迎觀光旅遊業者及鄉親多加利用。

    「西嶼東臺軍事史蹟園區」解說服務站位於東昌營區內，於4月1日起至9月30日止共6個月，每週5天（星期三、四、五、六、日 ）由志工2人一組進駐，分上午10-12時為西堡壘，下午2-4時為東堡壘-雙子星砲等2處（要先到西堡壘-解說站登記）。

    服務內容有旅遊諮詢、資源介紹、導覽解說、環境維護、活動行銷及安全宣導等事項，將會由志工帶領導覽日治時期所建砲台基地、地下坑道、堡壘及戰地營舍等各種設施等，具有深度歷史及人文解說與觀光資源。

    澎管處表示，「西嶼東臺軍事史蹟園區」是澎湖最具戰地史蹟的代表景點，將「歷史建築之保存價值」轉換為「觀光遊憩化之再利用價值」，特別開放東堡壘的雙子星砲設施供遊客一窺美軍艦艇5吋砲的神秘面紗，同時串聯澎湖縣政府文化局清涼彈藥庫及銅牆鐵壁等軍事旅遊亮點共同行銷，期產生整體加乘價值，共創澎湖旅遊環境之永續發展。

    西嶼東堡壘充滿濃厚戰地古蹟味，成為新興觀光景點。（澎管處提供）

    西嶼東堡壘充滿濃厚戰地古蹟味，成為新興觀光景點。（澎管處提供）

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