新北與美國DBU簽MOU 全市高中職生免出國即可遠距修讀30學分

新北市教育局長張明文（左）與美國達拉斯浸會大學（Dallas Baptist University,DBU）副校長Randy（右）簽署合作備忘錄。（記者羅國嘉攝）

2025/03/31 12:25

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市教育局今（31）日與美國達拉斯浸會大學（Dallas Baptist University,DBU）簽署合作備忘錄（MOU），教育局長張明文與DBU副校長Randy共同出席見證。張明文表示，此次合作案即日起開放全市公私立高中職學生可申請線上修讀DBU的10門課程，共計30學分，學生只要具備雅思5分以上，即可申請此案計畫，免出國線上預修DBU大學學分。

張明文指出，此次合作案DBU的10門課程，共計30學分，未來申請入學時，學分數DBU將全數認可，多數德州的大學也將檢視科目和學校課程一致性予以認可；同時，計畫內容還包含強化學生英語力及國際暑期課程，協助未達雅思5分以上條件的學生加強語言能力，並開放暑期實體課程拓展學生國際文化視野。此外，新北市教師也有機會赴DBU進修，或是透過遠距課程學習創新教學，提升教師專業知能。

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DBU副校長Randy表示，DBU位於美國德州達拉斯，在商業管理、教育學術研究及全球領導力課程等皆擁有卓越聲譽，校園環境優美且幅員廣大，以基督信仰為核心，強調小班教學及領導力培養，重視學生品格涵養，並對國際學生相當友善，特別適合有志從事商業、教育及國際領導領域的學生申請就讀。期待此次的合作能為新北市高中生開展新的學習規劃。

辭修高中董事長陳宇慷表示，很榮幸有機會共同促成教育局和DBU的國際交流合作，辭修高中今年1月開始與DBU合作，未來也將持續協助建立修課平台，幫助全新北市學生順利修讀30學分的線上預修課程，提供更多元的大學學習資源，也協助學校端導入更豐富的就學管道，進一步培養學生的全球移動力，為未來的人才培育奠定更厚實的基礎。

張明文表示，新北自2019年起積極推動英語系國家雙聯學制，2023年開始由教育局統籌辦理，擴大受益對象至全市學生，目前已與美國加州峽谷大學合作開設大學先修課程，加拿大安大略省、亞伯達省、卑詩省及薩克齊萬省等4省簽訂雙聯學制，去年更引入紐西蘭奧克蘭大學的雙聯學制；此次與DBU合作，為新北學子開拓多軌國際學術資源。如欲進一步了解本案計畫申請，歡迎洽詢新北市辭修高中楊心寧老師（02）86871277#213。

新北市教育局長張明文（左）與美國達拉斯浸會大學（Dallas Baptist University,DBU）副校長Randy（右）簽署合作備忘錄。（記者羅國嘉攝）

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