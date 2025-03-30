竹田慈后宮澎湖行腳最後一站 開台天后宮賞了「閉門羹 」

馬公市長黃健忠擔任最後一棒勇轎手，完成屏東竹田慈后宮百廟壯舉。（記者劉禹慶攝）

2025/03/30 17:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕3天百里、徒步巡香、跨越澎湖本島與離島，繼去年屏東竹田慈后宮首次舉辦「陪吾走一段」回鑾澎湖，今年再度發起遶境大典，自28至30日循香踏訪澎湖本、外島共40間宮廟，2年完成百廟壯舉，但最後一站返回澎湖開台天后宮，卻吃了「閉門羹」。

今年活動首度揹轎跨越澎湖跨海大橋，並深入望安與桶盤等離島祈福，所到之處都由鄉市長擔任「勇轎手」，分別是望安代理鄉長洪棟霖、湖西鄉長陳振中、白沙鄉長宋萬富、西嶼鄉長李添進，去年擔任首棒的馬公市長黃健忠，今年接棒擔任最後一棒，將媽祖鑾轎迎回提標館，象徵百宮祈安「有始有終」。

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行程首日，慈后宮宮主徐建中率領正副主委徐澄浩、鄭午華與委員們、香燈腳信眾一行自高雄搭機來澎，包船前往望安鄉天后宮起駕，上午完成環島徒步巡香後，前往桶盤福海宮參香，當日晚間返回馬公本島駐駕湖西天后宮。翌日清晨出發，行經外垵溫王宮、竹灣大義宮至赤崁龍德宮；今日由赤崁起轎，穿越中屯永安宮、東衛天后宮後，返回澎湖開台天后宮駐駕，但天后宮以臨時通知為由關門拒絕，改為駐駕提標館。

其實竹田慈后宮尊澎湖開台天后宮為「祖廟」，但天后宮表示，記載分靈處只有3處，分別為泰國普吉島、中國霞州媽祖廟、高雄大樹巷仔媽。但慈后宮表示，30年前澎湖媽顯化至「竹田慈后宮」庇佑台灣民眾，之後經由祖廟「澎湖天后宮」認證，確認為澎湖三媽分靈，並贈匾「臺澎首香」以證在台灣唯一的澎湖天后宮分靈。

澎湖開台天后宮以臨時通知為由，關閉廟門拒絕迎接竹田慈后宮。（記者劉禹慶攝）

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