台北圓山摩天輪彩繪換新裝 溫故知新憶童年

台北市公園處重新粉刷彩繪摩天輪，讓外觀煥然一新。（台北市公園處提供）

2025/03/30 17:24

〔記者何玉華／台北報導〕一度因工程圍籬圍著而被誤以為要拆除的前台北市立兒童樂園摩天輪，經工務局公園路燈工程管理處重新粉刷後，已重新開放，公園處主任莊勝豪表示，摩天輪承載了許多市民的回憶，彩繪翻新後，希望提供市民重溫過去美好時光的感受。

公園處表示，台北市政府在1934年接手日治時期的「兒童遊園地」，成立台北市立兒童育樂中心，並於1958年更名為「台北市立兒童樂園」，成為台灣第一座專為兒童設計的大型遊樂場。園內擁有摩天輪、旋轉木馬、海盜船等經典遊樂設施，陪伴大家渡過60餘年的漫長歲月；隨著時代變遷，園區的遊樂設備因長期使用已顯老舊，更新又面對諸多法令限制，加上遊客縮減，2014年樂園結束營運，並將園區遊樂功能設備移至士林區的新兒童新樂園。

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市府將兒童樂園重新規劃為圓山自然景觀公園，整體規劃融合自然景觀與歷史人文特色，保留部分原有設施與建築，如摩天輪及旋轉木馬，作為裝置藝術供民眾觀賞，2019年對外開放；因摩天輪外觀陳舊，今年初重新粉刷彩繪，讓色彩煥然一新。

莊勝豪表示，摩天輪承載了許多市民的回憶，因此決定保留，並進行彩繪翻新，希望民眾到圓山自然景觀公園時，能夠重溫過去的美好時光，並且感受這座公園融合歷史與自然的獨特氛圍，是都市中的一片綠意秘境，適合親子遊憩、散步休憩及歷史文化探索。

台北市公園處重新粉刷彩繪摩天輪，讓外觀煥然一新。（台北市公園處提供）

北市府將兒童樂園重新規劃為圓山自然景觀公園，保留部分原有設施與建築，除了摩天輪，還有旋轉木馬。（台北市公園處提供）

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