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    環狀線南環段動工木柵路縮減僅剩一線車道 里長憂惡化交通壅塞

    捷運環狀線南環段今天開始動工，串連台北市文山區和新北市新店區。（取自台北市捷運局官網）

    捷運環狀線南環段今天開始動工，串連台北市文山區和新北市新店區。（取自台北市捷運局官網）

    2025/03/30 17:17

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北環狀線南環段CF670經歷6次流標在去年底成功決標，雙北市長蔣萬安、侯友宜今（30）日舉行開工動土典禮。實際上，CF670因路幅狹窄、鄰近民房素有「最難做、最難標、最後一哩路」之稱，華興里長陳峙穎擔憂，施工期間勢必為當地本就不樂觀的交通壅塞情形更雪上添霜，甚至連帶影響周邊商家的生計，呼籲市府盡速召開說明會並規劃補償專案。

    華興里長陳峙穎表示，住戶一直深受交通壅塞的困擾，市府長期以來非但無法解決相關問題，也基於外道路狹小，南環線動工後必然為當地帶來更大的交通衝擊。他說，過去雖然曾主動詢問捷運局配套措施，但得到的答復是因距離當時核定發包及現在流標的時間太久，所以交通維持等計劃需要重新調整，呼籲捷運局提早告知施工內容及配套措施，並舉辦分站進行說明，尤其對於施工難度最高的南環外市站。

    陳峙穎直言，該捷運工程20米左右，非常靠近兩側鄰房，也可能會與老舊房子發生鄰損問題；華興區居民面對南環施工的同時，旁邊也有一處剛拆處的海砂屋市場大樓及永建國小重建需要重建，等同Y4站區域全被商家、市府的公共工程包圍，擔憂長假施工期間連帶影響商家的生計，希望市府應提出相對的補償方案，以進一步保障居民權益。

    第二區工程處長劉安德說明，礙於木柵路一段路幅狹窄，就算將圍籬縮到最窄的10公尺，道路雙向仍僅剩各一線車道，目前已成立交控專案小組，後續將由副市長層級督導，並採分階段架設圍籬、加派義交、調整號誌等方式因應施工期的交通問題。

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