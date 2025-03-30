麗星郵輪探索星號啟航 基隆港外籍遊客量有望再創新高

麗星郵輪於3月30日舉辦探索星號首航儀式。（基隆港務分公司提供）

2025/03/30 16:36

〔記者林志怡／台北報導〕麗星郵輪旗下的探索星號今日首航啟航，台灣港務公司指出，探索星號於今3月28日起至10月下旬，預估在基隆港靠泊71航次（142艘次），基隆港外籍遊客數上看32.5萬人次，有望打破去年26.6萬人次的紀錄，再度創下歷史新高。

台灣港務公司總經理王錦榮指出，今年台灣港群國際郵輪預估共有557艘次、郵輪旅客量達100萬旅客人次，其中麗星郵輪探索星號占約3成，期待麗星郵輪能增加布署台灣港群，讓在中南部及東部的民眾也能方便體驗郵輪行程。

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王錦榮說，麗星郵輪主打「舌尖上的郵輪」，航線規劃上也有創新突破，除賞櫻行程以外，也搭配今年大阪世博會的熱潮推出日本關西的航程，並善用其船速優勢，創造6天5夜停靠日本九州、沖繩達3個港口的特殊航程，滿足旅客對岸上觀光的渴望。

此外，台灣港務公司指出，麗星郵輪未來也將逐步增加海外客源市場佔比，屆時將有更多海外旅客搭乘飛機抵台後，轉搭麗星郵輪出海，基隆港外籍旅客數上看32.5萬人次，有望再創歷史新高，公司也持續推動郵輪獎助方案，與業者共同努力，讓台灣在世界郵輪市場中占有一席之地。

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