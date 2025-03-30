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    首頁　>　生活

    台南8議員攜手民團 發起「兒童節送暖行動」助弱勢

    南市8名跨黨派議員攜手康黃金慈善愛心協會等善心團體，發起「兒童節送暖行動」。（圖由林冠維提供）

    南市8名跨黨派議員攜手康黃金慈善愛心協會等善心團體，發起「兒童節送暖行動」。（圖由林冠維提供）

    2025/03/30 10:49

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市8名跨黨派議員攜手康黃金慈善愛心協會等善心團體、人士，在兒童節前夕共同發起「兒童節送暖行動」，為南市8所學校弱勢兒童送上實用又貼心的兒童節日禮物，讓每一個弱勢孩子也都能健康快樂成長，並感受社會的溫暖。

    參與這次兒童節公益行動的8名議員，分別為南市東區國民黨市議員曾培雅、民進黨蔡筱薇、無黨聯盟曾之婕，永康區無黨聯盟林冠維，北區民進黨陳怡珍，安南區國民黨李中岑及南區國民黨林美燕、民進黨周麗津等8名跨黨議員，一起協力促成。

    康黃金慈善愛心協會長期關注教育資源不足的孩童，自成立以來，每月定期贊助8間夜天使課後輔導班，幫助學童在放學後仍有一個溫暖、安全的學習環境。今年兒童節前夕，康黃金總會更主動捐贈1850雙來自韓國的精美襪 子，希望為孩子們增添生活中的小幸福。 此外，該會也特別捐贈200雙專業棒球比賽用襪給崇學少棒隊，希望小球員們能夠 以更佳裝備，自信地在棒球場上逐夢。

    市議員林冠維表示，這份愛心也引起更多單位響應，包括中華九紫慈善會大力支持，提供500個全新書包。此外，個別善心人士陳冠甫、陳品妤與江佳玲等人也共襄盛舉，聯手捐贈130雙韓版襪子。所有的物資，將於兒童節前夕以2至3天的時間，發送給南市永信國小、大光國小、開元國小、喜樹國小、崇學國小、德高國小、安順國小、石門國小等8所學校弱勢學童。

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