全國技能競賽北區賽 范窈瑄獲中餐烹飪銀牌

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署培訓的「中餐烹飪」職類青年組選手范窈瑄，在全國技能競賽中榮獲分區賽銀牌。（桃竹苗分署提供）

2025/03/30 00:09

〔記者黃政嘉／桃園報導〕第55屆全國技能競賽青年組北區賽今天（29日）閉幕，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署奪23金31銀35銅的優異成績，其中，就讀復興區羅浮高中餐飲管理科2年級的范窈瑄，榮獲「中餐烹飪」職類銀牌，她表示，烹飪不僅讓她感到紓壓，還能帶來滿滿的成就感，這正是她持續探索烹飪的最大動力。

范窈瑄在羅浮高中的指導老師許乃云表示，范窈瑄展現高度主動性，積極研究食譜，勇於向師長與業師請益，在作品中嘗試融合創新與傳統元素，不斷精進技藝，才有今天的成績。

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范窈瑄出生於餐飲世家，祖父、父親皆經營餐廳，她說，父親曾對她說，多看、多吃、多想，料理有非常多發揮的可能性，從小耳濡目染的她，對烹飪產生濃厚興趣，並立志透過料理傳遞「家」的味道。

范窈瑄為提升烹飪技藝，參加校內選拔，成為中餐烹飪培訓選手，一度因無法掌控技巧而懷疑自己，在學校老師的協助，及桃竹苗分署挹注資源，提供材料費補助外，也邀請歷屆國手與業界師資指導，讓范窈瑄學會掌握火候掌控、食材特性、醬汁調配、菜色上色等，並在精細刀工、爆炒火候控制、勾芡技巧及食材搭配方面有顯著進步，逐漸精進技術。

桃竹苗分署長賴家仁表示，在去年全國技能競賽中，分署與羅浮高中更共同培訓出中餐職類的金牌選手，今年桃竹苗分署共選派59個職類、466名選手參加全國技能競賽分區賽，總計獲170面獎牌，較去年增加16面，刷新歷年紀錄，期待選手再接再厲於全國賽爭取佳績，成為技能國手，為國爭光。

桃竹苗分署培訓的「中餐烹飪」職類青年組選手范窈瑄（左），與培訓老師許乃云（中）合影。（桃竹苗分署提供）

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