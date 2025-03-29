新北原住民族語賽 烏來國中小表現亮眼

新北原民局表示，市府加碼補助參賽隊伍賽前12小時的培訓鐘點費，協助學生在遊戲競賽中熟背族語單詞。（記者羅國嘉攝）

2025/03/29 20:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府原住民族行政局今（29）日於三民高中舉辦「新北市原住民族語單詞競賽」，吸引來自全市22隊、近150位學生參與，經過激烈角逐，最終由烏來國中小國中部奪得國中組冠軍，國小組則由正義國小A隊拔得頭籌。前二名的國中組隊伍及前三名的國小組隊伍，將代表新北出戰全國決賽，爭取更高榮譽。

原民局指出，此屆競賽涵蓋海岸阿美語、秀姑巒阿美語、恆春阿美語、馬蘭阿美語、賽考利克泰雅語、南排灣語、東排灣語、太魯閣族語及郡群布農語，共5個族群、9個方言。為鼓勵學生積極參賽，市府加碼補助參賽隊伍賽前12小時的培訓鐘點費，協助學生在遊戲競賽中熟背族語單詞，並強化「聽、說、讀」能力，透過良性競爭相互學習，深化族語認識。

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在本次比賽中，國中組冠軍由烏來國中小國中部（Laqi’ Tayal隊）奪得，其次是亞軍土城國中（Solipa隊）、季軍三芝國中（芝中老鷹隊）；國小組冠軍則是正義國小（正義國小A隊），其次亞軍為烏來國中小國小部（Bingah na Ulay烏來之星隊）、季軍成州國小（Cidal太陽隊），其中較亮眼的是烏來國中小成為最大贏家，國中部奪下冠軍，國小部則勇奪亞軍。

烏來國小組帶隊族語老師劉立雲表示，隊上選手來自四至六年級，並採取寒假線上培訓及開學實體訓練的方式，加強選手實力。更感性分享「孩子們在這段時間內進步神速，也因為競賽建立了更強的信心。」

原民局表示，推動原住民族語言振興及文化傳承一直是市府的重要施政方向，而「族語」的使用更是文化傳承的關鍵。透過競賽，希望讓都會區的原住民學子有更多機會學習與使用族語，「無論比賽結果如何，每位勇敢開口說族語的孩子，都是最棒的參與者。」原民局也期許代表新北出戰全國決賽的選手能夠自信開口、為新北爭取佳績，讓族語文化持續發光發熱。

新北市政府原住民族行政局於三民高中舉辦「新北市原住民族語單詞競賽」，吸引來自全市22隊、近150位學生參與。（記者羅國嘉攝）

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