農業部農村好物館進駐綠博 嚴選全台51項特產展售

農業部農村發展及水土保持署攜手冬山鄉農會打造農村好物館，今天起進駐宜蘭綠色博覽會，嚴選全台26家業者、51項農村好物展售，邀請入園民眾以實際行動支持台灣在地農特產品。 （記者王峻祺攝）

2025/03/29 13:50

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕農業部農村發展及水土保持署攜手冬山鄉農會打造農村好物館，今天起進駐宜蘭綠色博覽會，嚴選全台26家業者、51項農村好物展售，邀請入園民眾以實際行動支持台灣在地農特產品。

宜蘭綠博今年設置台灣好物館，結合農業部農村好物、新北永續與宜蘭嚴選品牌，方便遊客一站式買遍全台灣農村好物，展區除協助農民販售有機友善農產，還設置食農教育及餐飲手作體驗。

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其中農村好物館今天舉行開幕式，農業部次長黃昭欽受邀出席，致詞時表示，農村好物開辦迄今10年，選拔全台近500項農特產，協助推廣至民間，今年更進軍日本，並同時在綠博展售，讓國際看見台灣農漁民的優質產品。

農村發展及水土保持署副署長蘇茂祥說，農村好物館以在地精神出發，透過整體內裝規劃、商品展售、體驗活動等，導入農村好物的精神及食農教育理念，以跨區域合作創造農村最高價值。

他說，這次共集結全台26家業者、51項農村精緻美食、伴手禮，展示農村社區的創新發展成果，並搭配在地特產，每天都有多樣化的食農教育體驗，歡迎民眾造訪，不僅能一次購足全台特色物產，還可學習到更多農村物產知識，入選好物產品，也均符合台灣在地原料、合法生產場域、衛生安全法規及完整包裝標示等要求，消費者可以安心選購。

宜蘭綠色博覽會農村好物館今天舉行開幕式，農業部次長黃昭欽（左3）受邀出席。（記者王峻祺攝）

宜蘭綠博今年設置台灣好物館，結合農業部農村好物協助展售全台農漁民特產。（記者王峻祺攝）

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