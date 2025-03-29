新北教育博覽會熱鬧登場 5千親子共襄盛舉探索多元升學、職涯資訊

「新北在地幸福學國際教育博覽會」今天在新北市民廣場登場，新北市教育局長張明文表示，這次活動聚焦人工智慧（AI）適性發展、國際教育、產學合作與在地學習特色。（記者黃子暘攝）

2025/03/29 11:24

〔記者黃子暘／新北報導〕「新北在地幸福學國際教育博覽會」今（29日）在新北市民廣場登場，全國67所大專校院與60所高中職與美國、日本、澳洲、紐西蘭、加拿大5國學校共襄盛舉，共138個攤位吸引約5000名北北基桃國高中生與家長到場。新北市教育局長張明文表示，這次活動聚焦人工智慧（AI）適性發展、國際教育、產學合作與在地學習特色，並首度增設「醫護專區」，協助對醫護領域有興趣的孩子即早了解業界。

張明文指出，今年活動以「在地幸福學！Wow！hAppIness」主題規劃，展示升學、留學及職涯資訊，現場規劃「產學專區」，邀請企業擺攤分析未來產業趨勢，並解答各種職場疑問，讓學子提早了解就業模式及所需技能，他也前往「適性輔導區」與學子一同體驗「職群對對碰」遊戲，了解高職各種職群的特色。張明文也說，活動現場設置「醫護專區」，安排現場互動體驗、資源介紹，幫助針對有志加入醫療護理領域的孩子感受真實醫療現場。

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教育部政務次長葉丙成表示，未來教育必須靈活應用科技與大數據，肯定新北市教育局與求職網站合作，使用AI大數據技術提供生涯興趣測驗，剖析學子優勢與興趣，有助尋找最適合學習與學涯發展路徑；葉丙成也與親子分享，無論未來選擇高中或技職、普通大學或科技大學，最重要是符合自身興趣專長，勉勵學子大膽嘗試。

教育局補充，美、日、澳、紐、加五國教育機構看中新北優質高中職人才，擺攤提供留學與交換生諮詢，幫助學生一次掌握所有升學管道；參加擺攤的大學也祭出獎學金、免學雜費、國際交流補助及企業實習津貼等多元方案，協助學子減輕求學經濟負擔。

張明文說，博覽會除了實體場次，也可透過「線上博覽會」隨時瀏覽最新訊息，掌握升學與職涯發展資訊，歡迎親師生多加利用。

「新北在地幸福學國際教育博覽會」今（29）日在新北市民廣場登場，新北市教育局長張明文表示，這次活動聚焦人工智慧（AI）適性發展、國際教育、產學合作與在地學習特色。（記者黃子暘攝）

「新北在地幸福學國際教育博覽會」今天在新北市民廣場登場，新北市教育局長張明文表示，這次活動聚焦人工智慧（AI）適性發展、國際教育、產學合作與在地學習特色。（記者黃子暘攝）

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「新北在地幸福學國際教育博覽會」今天在新北市民廣場登場，新北市教育局長張明文表示，這次活動聚焦人工智慧（AI）適性發展、國際教育、產學合作與在地學習特色。（記者黃子暘攝）

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