3年地目變更、3年蓋硬體 桃園市立醫院拚6年後啟用

八德霄裡公園占地七公頃多，是桃園市立醫院預定地。（記者謝武雄攝）

2025/03/28 17:57

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市立醫院確定落腳位於八德、平鎮、中壢交界的霄裡公園，多位議員今在議會專案報告關心設院期程；對此，衛生局長賈蔚表示，目前規劃3年內完成地目變更、病床數核定與BOT合作對象定案，然後下一個3年就是蓋硬體設施，除醫院外還有醫護人員宿舍，希望6年內就有桃園市立醫院。

賈蔚說，市立醫院是市長張善政重要政策，目前已經著手規劃，以區域醫院、準醫學中心標準規畫，一般病床499床、特殊專科病床150床，還有24小時兒科急診、老人醫學和婦幼照護等專業醫療；初步估計投資金額超過91.4億元，預計採BOT（興建、營運、移轉）方式經營；賈蔚提到，由於BOT方式曠日廢時，另外也進行自建規劃作為備案，原則上是比照台北市立聯合醫院模式。

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桃園市議會專案報告，議員段樹文、舒翠玲都針對市立醫院籌設提出質詢，段樹文擔心既有道路狹窄恐無法負荷建議拓寬；工務局長汪在宙說，八德通往霄裡的主要道路為長興路，道路拓寬用地費用要23億元，目前考慮隨捷運綠線延伸中壢工程另建替代道路，會爭取中央補助支應。

舒翠玲除擔心市立醫院地目變更曠日廢時外，也擔心投資太大， BOT不容易成案，若比照台北聯合醫院模式方式，尤其是醫療人力短缺，市府要用甚麼方式吸引人才；議員謝美英也呼籲，社宅開發保留醫護人員優先居住權。

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