好天氣倒數！明白天高溫近30度 週六起再轉雨

清明連假天氣。（圖為中央氣象署提供）

2025/04/03 18:15

〔記者林志怡／台北報導〕清明連假前期各地迎來好天氣，中央氣象署指出，明日各地白天氣溫可達近30度或以上，且保持多雲到晴，但週六起因水氣增加，各地雲量增多，北部、東部地區等逐漸轉雨，華南雲雨區更預計影響台灣整週，天氣轉趨不穩定，但各地白天氣溫仍可維持在30度左右。

中央氣象署預報員李名翔說明，明日清晨受到輻射冷卻影響，西半部地區日夜溫差大，且中部以北氣溫偏涼，北部、宜蘭約14至16度，其他地區約17至20度，白天各地氣溫仍可達到近30度或以上，並保持多雲到晴的好天氣。

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不過，週六起台灣周遭水氣增加，各地雲量逐漸增多，東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，北部地區、中南部山區零星短暫雨；週日水氣進一步增加，雨區擴大至北部、東半部、恆春半島、中南部山區，其他地區轉為多雲。

李名翔指出，下週一起則受到華南雲系持續影響，中部以北、東半部地區、恆春半島、南部山區有局部短暫陣雨，其他地區持續多雲，整體天氣較不穩定，且華南雲系預計會一波波影響台灣至下週四後。

氣溫方面，雖週六後逐漸轉為潮濕、多雲或有雨的天氣，但沒有明顯冷空氣影響，各地氣溫可維持在較舒適的範圍，北部白天氣溫維持在24至28度左右，中部26至29度，南部29至31度，且下週二至下週四各地都會有30度左右的高溫。

李名翔也提到，夜間、清晨低溫方面，北部約17至18度，中南部17至20度，宜花地區約16至19度，台東17至20度，若期間雨勢較大、雲量較多，氣溫還可能有小幅度的變化。

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