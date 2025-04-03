明天國道易塞車路段出爐！9地雷路段注意 南下飆1.4倍車流

明天（4日）9處國道路段要注意塞車，建議西部儘量上午5點前或12點後出發；國5南向建議5點前或17點後出發。（資料照）

2025/04/03 18:38

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（4日）是清明節連續假期第二天，交通部高速公路局預測，明天仍會有大量掃墓、出遊車潮，南向交通量大約是平日的1.4倍；9處國道路段要注意塞車，建議西部國道南向用路人儘量在上午5時前或12時後出發；國5南向用路人建議於5時前或17時後出發。

高公局說明，明天全國各地仍為多雲到晴的天氣，且適逢清明節當日，預計國道將會湧現大量掃墓及出遊車潮。高公局預判明天重點壅塞路段為國1南向中壢轉接道-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-名間；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

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明天國道相關疏導措施包括5時-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；13時-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；單一費率、0時-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今天下午12時4分，國1南向93.5公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內側2車道，於下午12時39分排除，造成後方車流回堵8公里；12時35分，國1南向304.2公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內側2車道，於下午13時12分排除，造成後方車流回堵5公里；13時20分，國3南向134.2公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內側車道，於下午13時59分排除，造成後方車流回堵4公里，都導致車輛回堵影響整體車流。

清明連假第二天4/4中部區域路況預測。（高公局提供）

清明連假第二天4/4北部區域路況預測。（高公局提供）

清明連假第二天4/4南部區域路況預測。（高公局提供）

清明連假第二天4/4國道易塞車路段。（高公局提供）

國1南向93.5公里處發生4輛小客車追撞事故。（高公局提供）

國1南向304.2公里處發生4輛小客車追撞事故。（高公局提供）

國3南向134.2公里處發生4輛小客車追撞事故。（高公局提供）

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