為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    明天國道易塞車路段出爐！9地雷路段注意 南下飆1.4倍車流

    明天（4日）9處國道路段要注意塞車，建議西部儘量上午5點前或12點後出發；國5南向建議5點前或17點後出發。（資料照）

    明天（4日）9處國道路段要注意塞車，建議西部儘量上午5點前或12點後出發；國5南向建議5點前或17點後出發。（資料照）

    2025/04/03 18:38

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（4日）是清明節連續假期第二天，交通部高速公路局預測，明天仍會有大量掃墓、出遊車潮，南向交通量大約是平日的1.4倍；9處國道路段要注意塞車，建議西部國道南向用路人儘量在上午5時前或12時後出發；國5南向用路人建議於5時前或17時後出發。

    高公局說明，明天全國各地仍為多雲到晴的天氣，且適逢清明節當日，預計國道將會湧現大量掃墓及出遊車潮。高公局預判明天重點壅塞路段為國1南向中壢轉接道-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-名間；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

    明天國道相關疏導措施包括5時-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；13時-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；單一費率、0時-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

    今天下午12時4分，國1南向93.5公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內側2車道，於下午12時39分排除，造成後方車流回堵8公里；12時35分，國1南向304.2公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內側2車道，於下午13時12分排除，造成後方車流回堵5公里；13時20分，國3南向134.2公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內側車道，於下午13時59分排除，造成後方車流回堵4公里，都導致車輛回堵影響整體車流。

    清明連假第二天4/4中部區域路況預測。（高公局提供）

    清明連假第二天4/4中部區域路況預測。（高公局提供）

    清明連假第二天4/4北部區域路況預測。（高公局提供）

    清明連假第二天4/4北部區域路況預測。（高公局提供）

    清明連假第二天4/4南部區域路況預測。（高公局提供）

    清明連假第二天4/4南部區域路況預測。（高公局提供）

    清明連假第二天4/4國道易塞車路段。（高公局提供）

    清明連假第二天4/4國道易塞車路段。（高公局提供）

    國1南向93.5公里處發生4輛小客車追撞事故。（高公局提供）

    國1南向93.5公里處發生4輛小客車追撞事故。（高公局提供）

    國1南向304.2公里處發生4輛小客車追撞事故。（高公局提供）

    國1南向304.2公里處發生4輛小客車追撞事故。（高公局提供）

    國3南向134.2公里處發生4輛小客車追撞事故。（高公局提供）

    國3南向134.2公里處發生4輛小客車追撞事故。（高公局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播