因應清明連假墾丁「台灣祭」音樂會 9189客運每日增至60班次

因應清明連假墾丁舉辦「台灣祭」大型音樂會，高雄區監理所協調高墾線共管中心及客運業者規劃加開「9189」客運路線每日60班次。（高雄區監理所提供）

2025/03/28 16:05

〔記者蔡清華／高雄報導〕因應清明連假墾丁舉辦「台灣祭」大型音樂會，高雄區監理所協調高墾線共管中心及客運業者規劃加開「9189」客運路線每日60班次，「9127D」增班至每日44班次，其餘高墾線「9117」、「9117A」、「9117B」、「9188」、「9127」等路線則視人潮機動增班疏運。

高雄區監理所表示，清明節連續假期自4月3日起至4月6日止，旅次以返鄉祭祖及旅遊需求為主，為舒緩國道交通壅塞及熱門觀光景點周邊道路順暢，將實施90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折折扣，及公共運輸轉乘在地客運優惠措施。

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另外，還有不分平假日之台灣好行路線持電子票證享半價優惠，鼓勵民眾假期間多加利用大眾運輸工具，並善用「iBus公路客運」APP查詢客運、雙鐵班車時刻，方便行程規劃。

高雄區監理所也特前前往屏東水門轉運站、及高雄客運車輛保養場視察屏東客運及高雄客運連假整備情形，確保客運量能，以及車輛安全整備。

此次清明假期墾丁將舉辦「台灣祭」大型音樂活動，特別請屏東客運及高雄客運經營之高墾線公路客運加強因應。

高墾線共管中心及路線經營客運業者已允諾加開「9189」高鐵左營站經台88線至小灣路線，每日60班次，「9127D」大鵬灣琉球線增班至每日44班次，其餘高墾線「9117」、「9117A」、「9117B」、「9188」、「9127」等路線則視人潮機動增班疏運。

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