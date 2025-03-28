澎湖慶祝兒童節活動 表揚模範兒童

澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁，頒獎表揚模範兒童。（記者劉禹慶攝）

2025/03/28 13:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣「童愛澎湖-FUN送幸福」慶祝兒童節活動，今（28）日在澎湖縣特殊教育資源中心綜合館舉行，府會雙首長縣長陳光復、議長陳毓仁到場頒獎，表揚模範兒童暨特殊優良事蹟模範兒童，包括全校模範兒童40位、特殊優良事蹟模範兒童51位，計有94位學童獲得表揚。

陳光復表示，透過民主票選方式當選模範及特殊優良事蹟兒童的小朋友，這是一種肯定，更是一份光榮。兒童節就如同每位小朋友過自己的生日，是值得慶祝的節日，「兒童是明日的太陽」，太陽代表光明、溫暖和希望，因此我們希望小朋友都能健康、快樂努力的學習，充滿蓬勃生命的小太陽，更希望能從小培養大智慧、大胸襟與感恩的心靈鎖鑰。

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全校模範兒童40名：中正茆芛瑄、李語宸；馬公楊昍菏、謝睿芸；中興高彩菁、陳葦翔；文澳黃昶耀、吳若寧；文光蔡宛芸；中山尤韻晴；石泉邱柏翔、徐睿澤；東衛呂馥容；興仁吳珮采；五德邵雨棠；山水陳苡心；嵵裡陳宥熹；風櫃洪睿廷；湖西李秉祥；西溪趙緯鑫；龍門宋瑀婕；隘門莊帛霖；沙港鄭晨澔；成功蕭丞嫻；中屯呂玄翊；講美趙苡彤；赤崁陳怡如；後寮鄭宸樺；鳥嶼謝宜紋；吉貝楊淑玲；合橫莊沛禎；大池陳霓津；池東許力元；內垵李柔萱；外垵許志遠；望安王翔捷；將軍郭峰銘；七美夏穎樂；雙湖唐邦翔；花嶼高翊庭。

特殊優良事蹟模範兒童51名：中正楊承熙、林洺羽、楊書淮、許妍愛；馬公許博元、呂宸聿、陳昀婕、蔡稷廷；中興胡湘翎、陳侑昕、曾晨希、裴晨羽；文澳陳俐安、林聖捷、張嘉睿、林芯睿；文光黃千音；中山劉靖恩、陳驄文；石泉黃迺文、許少韋、黃睦容、莊靖泓；東衛王楷翔；興仁洪筱晴；五德翁毓晴；山水翁名彥；嵵裡林冠宇；風櫃陳雅恩；湖西陳紫晴；西溪陳棋鈺；龍門李偉琳；隘門郭語晨；沙港朱湘琦；成功李玥葶；中屯廖羽謙；講美汪祐立；赤崁陳姝昕；後寮謝承洲；鳥嶼林湘宸；吉貝莊霖桐；合橫章雨蕎；大池陳雅芯；池東陳奕睿；內垵洪恩巽；外垵董冠玲；望安許玉慈；將軍陳茸杏；七美陳禹絜；雙湖黃庭鈺；花嶼柯千惠。

講美國小少棒隊長汪祐立，獲得特殊優良事蹟模範兒童表揚。（記者劉禹慶攝）

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