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    03/28 各報重點新聞一覽

    全社會防衛韌性在台南演練，開設擴充「急救醫療場所」進行傷患搶救。（記者塗建榮攝）

    全社會防衛韌性在台南演練，開設擴充「急救醫療場所」進行傷患搶救。（記者塗建榮攝）

    2025/03/28 06:51

    自由時報

    模擬安平港爆炸 演練逼真 全社會防衛韌性 賴：確保台灣安全

    總統府全社會防衛韌性委員會首場實地演練昨在台南登場，模擬安平港旅客服務中心發生不明原因爆炸，現場傷亡人數約二百人，台南市政府開設擴充「急救醫療場所」進行傷患搶救，總統賴清德到場視察，肯定演練逼真、訓練有素。他強調，我們有準備，當事情發生就可以減低傷害，希望透過全社會防衛韌性的力量，確保台灣的安全。

    詳見模擬安平港爆炸 演練逼真 全社會防衛韌性 賴：確保台灣安全

    卓揆：確保國家安全 管制中生 修讀國家關鍵技術項目

    為確保國安，行政院長卓榮泰昨在院會中表示，教育部將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目跨部會研商會議」，請相關部會盤點並確實提報技術項目，以利後續管控與有效確保國家安全。教育部對此表示，預計四月召開跨部會研商會議，以利後續控管。

    詳見卓揆：確保國家安全 管制中生 修讀國家關鍵技術項目

    統促黨副秘書長等涉共諜案 均判刑 松山基地副指揮官 嚴拒利誘

    統促黨副秘書長温瓏、退役海軍上尉朱新瑜和空軍退役少校江瓊麟等三人涉嫌共諜案，甚至意圖吸收職掌「空軍一號」勤務的空軍軍官，高等法院高雄分院昨天宣判，江、温、朱分別有期徒刑一年、十月和六月。

    詳見統促黨副秘書長等涉共諜案 均判刑 松山基地副指揮官 嚴拒利誘

    聯合報

    央視受訪批賴總統 區桂芝遭檢舉調查

    北一女教師區桂芝日前接受「央視」專訪，批賴清德總統不該把對岸界定為境外敵對勢力等作為，遭民眾向教育部國教署檢舉，並交辦北市府調查。區桂芝認為，被檢舉查辦，言論自由受到侵犯。陸委會副主委梁文傑更建議北市教育局及北一女，判斷區桂芝是否還適合在北一女任教。北市府則說，不會隨言論審查起舞，市府尊重教師專業自主權、言論自由。

    詳見央視受訪批賴總統 區桂芝遭檢舉調查

    美對所有進口車加徵25%關稅 全球汽車業股票重挫

    美國總統川普廿六日宣布，所有進口汽車加徵百分之廿五關稅，預計四月二日上路；川普表示，他對汽車產業回到美國製造感到非常興奮，也誇口說美國可能在二年內獲得高達一兆美元關稅收入。

    詳見美對所有進口車加徵25%關稅 全球汽車業股票重挫

    中國時報

    親友在大陸變境外勢力 區桂芝憂重回戒嚴被獵巫

    賴清德總統定調大陸是「敵對境外勢力」後，台灣內部掀起「言論檢查」與「非我族類」的敵意。北一女教師區桂芝因接受大陸央視訪問，遭民眾檢舉違反教育中立。區桂芝27日說，因央視找她談傳統文化與教育問題才受訪，談到「國安17條」時，是以小老百姓心聲訴說，擔心回到戒嚴時代，在大陸的親人恐怕都變境外敵對勢力，至於被統戰一說，她質問，「我統戰對岸，這樣可不可以？」

    詳見親友在大陸變境外勢力 區桂芝憂重回戒嚴被獵巫

    中和軍艦與大陸漁船凌晨擦撞

    海軍中和艦27日凌晨執行操演時，於限制水域外與1艘未開燈的大陸漁船擦撞，事發後陸船加速朝台海中線駛離，我方無從登艦調查，海軍協請海巡署蒐證，釐清責任歸屬。軍方不排除陸船是假捕魚、真窺探。但軍事專家認為，共艦從軍事儎台就能直接掌握情報，無須派漁船監控。

    詳見中和軍艦與大陸漁船凌晨擦撞

    行政院長卓榮泰昨在院會表示，將管制中生來台修讀我國國家關鍵核心技術項目，確保國家安全。 （資料照）

    行政院長卓榮泰昨在院會表示，將管制中生來台修讀我國國家關鍵核心技術項目，確保國家安全。 （資料照）

    統促黨副秘書長溫瓏、退役軍官等人涉共諜案，都被高雄高分院判刑。（資料照）

    統促黨副秘書長溫瓏、退役軍官等人涉共諜案，都被高雄高分院判刑。（資料照）

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