模擬安平港爆炸 演練逼真 全社會防衛韌性 賴：確保台灣安全

全社會防衛韌性在台南演練，開設擴充「急救醫療場所」進行傷患搶救。（記者塗建榮攝）

2025/03/28 05:30

〔記者方瑋立、蔡文居／台南報導〕總統府全社會防衛韌性委員會首場實地演練昨在台南登場，模擬安平港旅客服務中心發生不明原因爆炸，現場傷亡人數約二百人，台南市政府開設擴充「急救醫療場所」進行傷患搶救，總統賴清德到場視察，肯定演練逼真、訓練有素。他強調，我們有準備，當事情發生就可以減低傷害，希望透過全社會防衛韌性的力量，確保台灣的安全。

首場實地演練 有想定無劇本

逾1500人參與 展現社區力量

總統府首場全韌演練選定與台南市政府合作，採無劇本方式執行，想定包括海嘯、淹水及不明原因爆炸，執行安平港「關鍵基礎設施爆炸演練」、安平育平廣場「擴充急救醫療場所演練」及南寧高中「大規模疏散撤離及避難收容處所演練」，逾一千五百人參與演練。

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賴清德表示，首次全社會防衛韌性演習是「有想定、無劇本」，非常逼真，顯見大家平常訓練有素，充分展現專業和跨區支援整合、社區韌性力量的投入，未來都可以充分演練。

他說，四月將再進行「城鎮韌性演習」，希望打造台灣社會的韌性，妥善因應天災地變或是重大意外事故造成大量傷患，又或者是區域地緣政治的變化等。

此次實地演練另邀駐台使節出席觀摩，美國在台協會處長谷立言、歐洲經貿辦事處處長谷力哲、芬蘭駐台代表羅瑞等十三個理念相近國家，皆派員出席。

谷立言昨晚並於官方臉書發文表示，在與賴總統、蕭美琴副總統一同在台南觀摩實地演練，台灣的社區成員、第一線應變人員、市府官員及中央政府團結一心，展現台灣人民面對未來挑戰的決心與力量，「實在令人欽佩，加油」。

2025全社會防衛韌性演習昨天在台南進行首次實地演習，總統賴清德到場視察，大讚演練逼真、訓練有素又專業；美國在台協會處長谷立言等13國使節，也出席觀摩。（總統府提供）

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