退將丘衛邦挺罷免 于北辰曝他曾在天安門喊反共：還當面嗆過江澤民

高齡87歲的陸軍退役少將丘衛邦1日出席曹興誠辦的記者會。（資料照）

2025/04/03 22:44

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前聯電董事長曹興誠週二（1日）與國軍退將共同召開記者會，呼籲全國退伍軍人要守護家園、保衛台灣，堅持民主、堅決反共，將立法院的親中舔共立委罷免出去，其中就包括現年已高齡87歲的陸軍退役少將丘衛邦。丘衛邦何許人也？同樣是陸軍退役少將的桃園市議員于北辰，早前就曾透露他是「敢在天安門高喊反共」的狠角色！

曾任中華民國陸軍副師長、陸軍步兵學校戰術組組長等職的丘衛邦，1日在記者會上表示，他決心參加曹興誠的衛國行列，希望中國國民黨的同志都能捍衛中華民國，看清楚「假藍真紅」的國民黨，將立法院親共、舔共的立法委員罷免，希望這次大罷免能夠成功。

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近日有網友翻出于北辰2年前在政論節目上分享丘衛邦將軍經歷的影片。當時國民黨黃復興黨部主委季麟連被爆出參加統促黨舉辦的慶祝中共3中全會44週年活動，于北辰在節目上批評季麟連之餘，提到了丘衛邦過去曾跟著退將團赴中的故事，「這位將軍我非常尊敬他，他做了一件連我于北辰都不敢做的事，我在中華民國的領土上喊反共，他去哪裡喊反共？天安門！」

于北辰接著說，丘衛邦十多年前跟的退將團被安排到天安門前面，對著中共前領導人毛澤東的肖像致敬，想藉此做統戰樣板，很多的退將照做，丘衛邦當時見狀對著那群人大罵：「你們這些人對得起蔣總統嗎？對得起蔣校長嗎？這是我們的敵人賊頭子！你們居然跟他行禮！」于北辰表示，據悉丘將軍當時一路從天安門罵回下榻的飯店，罵到後來被遣送回台灣。

于北辰透露，當初他在桃園競選市議員的時候，特地找了丘衛邦幫他站台，那時有跟丘將軍聊到這段往事，好奇丘將軍當時就不怕被中共扣在中國回不來嗎？丘衛邦回應道：「我穿著軍服加入了國軍，我就從來沒有打算要活著回去！」于北辰聽完大讚：「這才叫軍人魂！」

近日于北辰又上政論節目分享這段故事，「他退伍以後過了管制期到中國去，看到一票人跟老毛子鞠躬，有學長有學弟，他當場痛飆啊！老毛子把我們打到台灣，我們來這邊是要吐他口水，你們怎麼鞠躬？」

他還加碼說了另一個丘將軍的故事，前中共領導人江澤民曾辦過一場以黃埔軍校為名的統戰活動，丘衛邦也有去，江澤民當時當著中華民國退將說「兩岸春暖花開，和平統一，這是大家的期待」，丘衛邦一聽直接當面嗆江澤民，「江主席，我叫你主席是給你面子，我告訴你！想要統一，先實施三民主義，否則免談！」

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