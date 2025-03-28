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    卓揆：確保國家安全 管制中生 修讀國家關鍵技術項目

    行政院長卓榮泰昨在院會表示，將管制中生來台修讀我國國家關鍵核心技術項目，確保國家安全。 （資料照）

    行政院長卓榮泰昨在院會表示，將管制中生來台修讀我國國家關鍵核心技術項目，確保國家安全。 （資料照）

    2025/03/28 05:30

    〔記者鍾麗華、林曉雲／台北報導〕為確保國安，行政院長卓榮泰昨在院會中表示，教育部將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目跨部會研商會議」，請相關部會盤點並確實提報技術項目，以利後續管控與有效確保國家安全。教育部對此表示，預計四月召開跨部會研商會議，以利後續控管。

    政院公告 32項國家核心關鍵技術

    卓榮泰表示，教育部將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目跨部會研商會議」，關鍵核心技術包括國防相關科技，以及各部會攸關台灣產業競爭力的關鍵技術。

    教育部昨表示，預計四月召開跨部會研商會議，以利後續控管。卓榮泰也請國科會、國防部、經濟部、農業部、數發部及海洋委員會等掌握關鍵核心技術的部會，務必確實提報，以利後續管控，有效確保國家安全。

    教部下月開跨部會會議 研商控管

    教育部高教司長廖高賢說，行政院自一一二年起，依「國家核心關鍵技術認定辦法」第六條規定，每年公告「國家核心關鍵技術項目及其主政機關」，一一二年公告廿二項，一一三年公告卅二項；其關鍵核心技術，包含國防相關科技及各部會攸關台灣產業競爭力之關鍵技術。

    依行政院兩波公告，共計卅二項國家核心關鍵技術，跨國防部、國科會、經濟部、數發部及農業部，例如經濟部主管之「二次電池芯-高能量密度及高循環壽命之單一電池芯設計、化學合成、製造技術」，或國科會主管之「低溫半導體晶片電路設計與製程」，數發部之「後量子密碼保護技術」等。

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