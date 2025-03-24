紅毛港童玩節4/4登場 文化園區變身兒童遊樂場

紅毛港文化園區今年兒童節將連辦3天「紅毛港童玩節」，文化園區將變身為兒童遊樂場。（高市文化局提供）

2025/03/24 10:31

〔記者蘇福男／高雄報導〕紅毛港文化園區今年兒童節規畫舉辦「紅毛港童玩節」，將變身為大型兒童遊樂場，有「萌龍寶寶」抓周、柑仔店童玩體驗、虎犽姐姐童樂派對、夢幻魔法泡泡秀等活動，邀請大小朋友一起來體驗漁村懷舊風情。

高市文化局長王文翠表示，紅毛港文化園區完整保留漁村聚落建築，結合濃厚的人文氛圍，營造傳統儀式感，園區每年舉辦抓周儀式，融入海洋文化，打造全台最「海派」的抓周體驗，今年特別規劃「萌龍寶寶」抓周，為2024年出生的龍寶寶帶來滿滿的祝福，迎接人生的重要里程碑。

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高市紅毛港文化協會理事長洪榮華表示，紅毛港童玩節4月4日至6日將在紅毛港文化園區熱鬧登場，活動內容融合懷舊與創新，包括戳戳樂闖關、柑仔店抽紙牌體驗、海洋動物彩繪、手持卡通氣球棒贈送、打卡送好禮等，保證大人小孩都能盡情玩樂。

其中，「虎犽姐姐童玩派對」和「夢幻魔法泡泡秀」4、5日下午熱鬧登場，活力滿滿的唱跳姐姐將帶領大小朋友互動，奇幻泡泡秀也將帶給孩子們驚喜，4、5日下午2點的萌龍寶寶抓周活動，每天有6梯次，每道關卡均有專人解說，參加家庭皆可獲得1份由「海飯水產HIFUN SEAFOOD」提供的Q彈龍珠，參與活動民眾都可品嘗到紅毛港道地小吃魚丸湯，另紅毛港高字塔旋轉餐廳也特地推出「鴻福喜樂」抓周套餐。

文化局表示，報名抓周活動即可獲得超值優惠大禮包，內容包含每位寶寶和2位大人入園費用、全家福大合照、抓周證書、造型手工甜點、書法老師現場書寫「滿月紀念書法畫仙板」1組，及紅毛港文化遊艇遊港船票1張，總值3888元，活動優惠價僅800元，名額限量36組。

另文化遊艇推出兒童節專屬親子套票，4、5日搭乘「棧貳庫往紅毛港來回航班」2大1小（限未滿12歲孩童）享優惠票價1098元，4日當天入園兒童還可獲贈精美玩具1份，活動詳情與報名方式請上紅毛港文化園區臉書粉絲專頁或至報名網站。

紅毛港文化園區擁有大船入港的壯觀海景。（高市文化局提供）

抓周遵循傳統流程，祝福寶寶聰慧過人。（高市文化局提供）

文化遊艇推出兒童節專屬親子套票，4、5日搭乘「棧貳庫往紅毛港來回航班」享有優惠。（高市文化局提供）

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