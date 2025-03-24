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    「來恆春擁抱宇宙」首波成功 還有3週觀星主題活動吸引人潮

    「來恆春擁抱宇宙」首波成功，接著每週觀星主題活動吸引人潮。（記者蔡宗憲攝）

    「來恆春擁抱宇宙」首波成功，接著每週觀星主題活動吸引人潮。（記者蔡宗憲攝）

    2025/03/24 09:43

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府為紀念恆春建城150週年，今年重磅推出「來恆春擁抱宇宙」系列活動，首場草地觀星音樂會在台灣最南端的鵝鑾鼻燈塔大成功，超過500名民眾在星空大使與志工的專業導覽下，沉浸於浩瀚星海。接下來，還有3個週末的精彩觀星主題活動接力登場，縣長周春米熱情喊話「來恆春追星吧！」邀請全國民眾到國境之南，體驗星空下的療癒之旅。

    首波活動以金牛座畢宿星團的最佳觀賞期為亮點，3月29日、4月19日、4月26日等三個週六晚間，鵝鑾鼻燈塔草原化身觀星舞台，每場限額500人，免費入場，並贈送「星想屏東」特製撲克牌。月初開放線上報名後，2000個名額不到5天搶光，不少外縣市民眾專程南下，顯示星空旅遊潛力無限。

    「恆春半島擁有低光害、視野開闊、無霾害的絕佳天文條件，更是觀賞南十字星的頂級地點。」周春米自豪表示，屏東縣10大觀星場域中，恆春半島獨佔9處，包括鵝鑾鼻公園、車城鄉海口港沙灘、滿州鄉佳樂水風景區、水蛙窟龍磐公園等地。縣府今年從3月到12月規畫「月月有觀星」，除首波金牛座活動外，5月將迎接寶瓶座流星雨、6月有白羊座流星雨，後續活動資訊將陸續公布於活動官網。

    擔任屏東星空大使的施世治，是退休國小校長，也是屏東天文協會榮譽理事長，他帶領志工團隊提供專業望遠鏡導覽，包括經緯儀式望遠鏡觀賞150光年外的金牛座畢宿星團，赤道儀與大口徑望遠鏡捕捉木星條紋、大紅斑及四大衛星，還備有4組智慧攝星儀，讓民眾用手機拍下深空天體。

    縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭指出，恆春半島以大山大海與豐富生態聞名，近年星空旅遊逐漸崛起。鵝鑾鼻燈塔號稱「東亞之光」，光力雖強，卻因燈光旋轉的秒差設計，讓觀星別具趣味，因而名列十大觀星場域。縣府團隊曾委託施世治與專家走訪全縣55處公共場域，精選出這份觀星地圖，盼讓遊客有更多新體驗。

    「2025年屏東月月有觀星！」屏縣府整合教育處、文化處、交通旅遊處，每週末推出不同主題驚喜。民眾可攜野餐墊參與，享受音樂與星光，歡迎探索恆春半島的星空旅程。

    「來恆春擁抱宇宙」首波成功，接著每週觀星主題活動吸引人潮。（記者蔡宗憲攝）

    「來恆春擁抱宇宙」首波成功，接著每週觀星主題活動吸引人潮。（記者蔡宗憲攝）

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